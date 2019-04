Der Bundesrechnungshof hat Alarm geschlagen: Mehr als 100.000 Arbeitslose sollen nicht als solche gezählt worden sein. Nun gibt es Konsequenzen für die Jobcenter. Was war da los?

Für die Bundesagentur für Arbeit (BA) war es der Super-Gau: Im Februar wurde bekannt, dass hunderttausende Menschen in der BA-Statistik mit falschem Status geführt wurden. Allein 115.000 Arbeitslose waren demnach fälschlicherweise gar nicht als solche erfasst.

Diese Zahlen, die auch noch ausgerechnet auf einer Untersuchung des Bundesrechnungshofes fußten, gossen reichlich Wasser auf die Mühlen der zahlreichen BA-Kritiker. An den Rändern des politischen Spektrums sind sich viele von der Linken bis zur AfD ohnehin einig, dass die Arbeitsagentur bei ihren Zahlen trickst. Und dann das.

Wobei Trickserei es freilich nicht richtig trifft, was sich auch die BA bemüht zu betonen. "Der Bundesrechnungshof geht in seinem Berichtsentwurf an keiner Stelle davon aus, dass es sich um bewusste Manipulation oder systematische Fehler handeln könnte", heißt es in einer Presseerklärung.

Doch wie lassen sich die massiven Erhebungsfehler dann erklären? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...