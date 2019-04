Unterföhring (ots) - - Die neuen langfristigen Vereinbarungen mit den beiden Majors umfassen die exklusiven Live-Übertragungsrechten über Satellit und Kabel, IPTV, Web und Mobile in Deutschland, Österreich und der Schweiz



- Deutschlands Golfsender Nummer 1: Sky überträgt in den kommenden Jahren neben diesen beiden Majors auch das Masters, den Ryder Cup und die US PGA Tour live und exklusiv - darüber hinaus alle Turniere der European Tour und der vier Turniere der World Golf Championships live



Sky Deutschland bleibt auch in Zukunft die erste Adresse für alle Golffans in Deutschland. Sowohl The Open als auch die PGA Championship wird Sky auch in den kommenden Jahren live und exklusiv übertragen. Durch die neuen langfristigen Vereinbarungen mit den beiden Major-Turnieren sowie die bereits im vergangenen Jahr verlängerten Partnerschaft mit dem Masters in Augusta bleibt Sky Deutschland die exklusive Heimat der besten Golfer der Welt.



Die Vereinbarung umfasst die exklusiven Live-Übertragungsrechte über Satellit und Kabel sowie via IPTV, Web und Mobile. Somit können Sky Kunden mit Sky Go und auch unterwegs live dabei sein, wenn die besten Golfer der Welt um die wichtigsten Titel kämpfen. Zudem können Golffans sämtliche Turniere über den monatlich kündbaren Streaming Service Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung live verfolgen.



Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland: "Durch die langfristige Verlängerung unserer exklusiven Partnerschaften mit The Open und der PGA Championship bleibt Sky im deutschen Fernsehen auch in den kommenden Jahren die Heimat für alle Golffans. Zusammen mit dem Masters, dem Ryder Cup sowie der US PGA Tour überträgt damit nur Sky die größten Golfturniere der Welt auch in den kommenden Jahren als einziger Anbieter in Deutschland live. Außerdem zeigt Sky auch alle Turniere der European Tour und die vier Turniere der World Golf Championships live."



Das erste Turnier der neuen Vereinbarung findet bereits in einem Monat statt. Wenn die PGA Championship vom 16. bis 19. Mai auf Long Island als zweites Major des Jahres ausgetragen wird, berichtet Sky täglich live und exklusiv, insgesamt über 22 Stunden.



Die erste Adresse für alle Golffans in Deutschland



Mit der langfristigen Verlängerung der exklusiven Live-Übertragungsrechte an The Open und der PGA Championship verpassen Golffans bei Sky auch in den kommenden Jahren nichts. Mit diesen beiden Majors, dem Masters in Augusta, der US PGA Tour und dem alle zwei Jahre ausgetragenen Ryder Cup überträgt Sky die größten Golfturniere der Welt live und exklusiv. Alle Turnier der European Tour und die vier Turniere der World Golf Championships überträgt Sky ebenfalls live, über das klassische lineare Fernsehen via Satellit und Kabel ebenfalls exklusiv.



