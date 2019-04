Dass US-Unternehmen auf eine Ertragsrezession zusteuerten, sei inzwischen beinahe ausgemacht. Dies biete allerdings den idealen Zeitpunkt, um in Aktien zu investieren, rät Blackstone.Am Freitag vergangener Woche startete die Berichtssaison in den USA mit den Zahlenvorlagen zweier amerikanischer Großbanken: JPMorgan und Wells Fargo. Während einige Analysten den Ergebnissen weniger skeptisch entgegenblickten, äußerten andere ihre Sorgen und befürchteten eine Ertragsrezession. So auch Chef-Investitionsstratege ...

Den vollständigen Artikel lesen ...