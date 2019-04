Fundamental: Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Schwäche im Handel mit Anleihen und Aktien hart zu spüren bekommen. Der Nettogewinn brach im ersten Quartal um über ein Fünftel auf 2,18 Mrd. US-Dollar ein, wie das Geldhaus am Montag mitteilte. Die Erträge gingen um 13 Prozent auf 8,8 Mrd. US-Dollar zurück. Ob das noch für ein Kaufsignal ausreicht, bleibt abzuwarten.

Technisch: Aus Sicht der Charttechnik steckt das Wertpapier von Goldman Sachs seit Anfang 2018 noch immer in einem intakten Abwärtstrend, hat sich in den letzten Wochen jedoch an eine entscheidende Schlüsselstelle herangetastet. Zum einen ist die Aktie auf den 200-Wochen-Durchschnitt, einen Horizontalwiderstand um 210 US-Dollar aus den letzten Jahren sowie die federführende Abwärtstrendlinie gestoßen. Sollten die heute vorgelegten ...

