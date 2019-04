VistaPet: die Expertenlösung, die Fliegen mit Tieren so einfach wie möglich macht

NEW YORK, April 15, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- VistaJet, die erste und einzige globale Geschäftsfluggesellschaft, gab heute den Start von VistaPet bekannt, dem umfangreichsten Programm mit dem Ziel, dass sich alle Passagiere an Bord willkommen fühlen - auch die vierbeinigen.



Die zunehmenden Trends im Hinblick auf das Reiseverhalten unterstreichen, weshalb es immer wichtiger wird, eine Lösung für Tiere als Passagiere anzubieten:

VistaJet konnte in den letzten zwei Jahren bei der Anzahl an transportierten Tieren einen Anstieg von 104 % verzeichnen;

Eines von vier VistaJet-Mitgliedern fliegt regelmäßig mit einem treuen tierischen Begleiter, und schätzungsweise 30 Millionen Menschen reisen jedes Jahr mit ihren Haustieren;

Die Zahl der Hunde an Bord von VistaJet-Flügen ist 2018 gegenüber dem Vorjahr um 47 % gestiegen;

Für viele Menschen sind Haustiere einfach Teil der Familie - das sagen 95 % der amerikanischen Haustierbesitzer, für die ihre Tiere immer mehr in ihr Leben integriert sind;

Die bisherigen Reisestandards konnten jedoch dem erwarteten Serviceniveau bislang nicht nachkommen: 75 % der Besitzer trauen es kommerziellen Fluggesellschaften nicht zu, ihre Tiere sicher zu versorgen, was die Reise für Mensch und Tier gleichermaßen strapaziös macht.

VistaPet wurde in Zusammenarbeit mit erfahrenen Tierärzten, Hundefrisören sowie Haustier-Ernährungsspezialisten und -Trainern entwickelt, um auf die Anforderungen und Herausforderungen, die sich aus der Reise mit Tieren ergeben, eingehen zu können. Jetzt können alle VistaJet-Passagiere denselben hervorragenden Service und Support erwarten - von Pflegesets, Schlafmatten und ausgewogenen Menüs und bis hin zu einer Reiseberatung sowie internationalen Flugregeln und Kursen, die die Angst vor dem Fliegen lindern sollen.

Die komfortabelste Reise mit einem Tier beginnt mit einem vereinfachten Buchungsservice, geht weiter mit einem angenehmen und störungsfreien Flug und endet an einem tierfreundlichen Reiseziel. Das VistaPet-Programm beinhaltet:

Einfach flugbereit

Leider gibt es im internationalen Flugverkehr keine standardisierten Regeln zum Transport von Haustieren. Um ein reibungsloses Reiseerlebnis garantieren zu können, berät das Kundendienstteam von VistaJet die Passagiere zu den für ihre jeweiligen Flüge und Reiseziele geltenden Vorschriften für die Reise mit Haustieren, darunter Einzelheiten zu Impfungen, Mikrochips, Bescheinigungen und Genehmigungen.

Wenn man mit einem verängstigten Haustier fliegt, kann aus einem perfekten Flug schnell ein sehr langer werden. Um sicherzustellen, dass wirklich alle Passagiere ihren Flug genießen, arrangiert VistaJet auf Wunsch in Zusammenarbeit mit The Dog House Flugangst-Kurse für Hunde. Das vierwöchige Training nimmt den Tieren die Angst vor den Situationen, mit denen sie im Verlauf des Fluges konfrontiert sein können: Treibstoffgeruch, Turbinengeräusche, Druckwechsel in der Kabine und Turbulenzen.

Ein sicherer und stressfreier Flug

An Bord jedes Fluges erhalten die Passagiere eine VistaPet-Pochette: eine Reisetasche mit einer Reihe von Artikeln, die dabei helfen, die Tiere vor und nach dem Flug zu pflegen. Die Bio-Tiernahrung von Rockster versorgt das Tier unterwegs oder bei der Ankunft mit hochwertigen Nährstoffen. Die schmackhaften Häppchen von Random Rewards, einer Schöpfung des von Michelin ausgezeichneten Chefkochs Michel Roux, bieten eine einzigartige Mischung von Leckerbissen für das Hundetraining. Das Kibble Pet's Travel Care Kit beinhaltet wasserlose Shampoos und pflegende Feuchttücher für eine Fellpflege in Salonqualität - die perfekte Option, um seinem Tier an Bord dabei zu helfen, sich zu entspannen. Und mit den Seilspielzeugen von Furzu können Hunde sich während des Flugs vergnügen.

Entsprechend der Ratschläge des klinischen Veterinärs Dr. Bruce Fogle hat VistaJet ein ausgewogenes Menü entwickelt, um die Haustiere der Mitglieder gesund zu ernähren. Dazu bieten die Flugbegleiterinnen von VistaJet auf Wunsch natürliche Blumenessenzen an, die man den Tieren ins Trinkwasser mischen kann, damit sie sich während des Flugs besser entspannen können.

Die Sicherheit und Bequemlichkeit aller Passagiere ist für VistaJet von größter Bedeutung. Zwar fordern die Flugbestimmungen, dass Tiere während Start und Landung an einer Leine oder in einem Reisekäfig gehalten werden, aber während des Fluges können die Haustiere sich an der Seite ihrer Besitzer auf einer handgemachten Schlafmatte von Labbvenn entspannen. Eine komplette Reinigung der Kabine ist nach allen Haustierflügen als Standard mit enthalten.

Willkommen am Reiseziel

Das VistaPet-Programm gestaltet die Reise mit Haustieren reibungslos, selbst am Zielort. Um dabei zu helfen, die komplette Reise angenehm zu gestalten, hat VistaJet eine Sammlung tierfreundlicher Einrichtungen und Partnerunternehmen rund um die Welt zusammengestellt - ob die Mitglieder nun ein Tierhotel in London, den besten Tiersalon in New York oder eine Fotosession suchen, um die schönsten Momente mit ihrem Haustier rund um die Welt festzuhalten - VistaHet steht mit Ratschlägen bereit. Das Team kann außerdem bei der Suche nach Hundebetreuern und -trainern helfen oder unvergessliche Erlebnisse vorschlagen, wie z. B. Yoga, Rafting oder Surfen mit Haustieren.

Die Welt ist kompliziert. Reibungslose Reisen für alle starten mit VistaJet.

Weitere Informtaionen zu VistaPet: www.vistajet.com/pets

Kontakt

Jennifer Farquhar | VistaJet | Tel.: +44 203 617 3077 | jennifer.farquhar@vistajet.com

Über VistaJet

VistaJet das erste und einzige globale Luftbeförderungsunternehmen. Mit seiner Flotte von mehr als 70 Geschäftsflugzeugen in Silber und Rot hat VistaJet bereits Unternehmen, Regierungsvertreter und Privatkunden in 187 Länder befördert und deckt damit 96 % der Welt ab. Das Unternehmen wurde 2004 von Thomas Flohr gegründet und war Vorreiter eines innovativen Geschäftsmodells, bei dem Kunden Zugriff auf eine komplette Flotte haben, aber dabei nur für die Stunden zahlen, die sie tatsächliche fliegen, ganz ohne die Verantwortlichkeiten und Vermögensrisiken, die der Besitz eines Flugzeugs mit sich bringt. VistaJets markenspezifische Programm-Mitgliedschaft bietet Kunden ein maßgeschneidertes Abonnement von Flugstunden auf seiner Flotte aus Mittel- und Langstreckenjets, mit denen sie jederzeit und überallhin fliegen können. Über die End-to-End-Buchungsapp

VistaJet und seine Tochterfirmen sind keine Direct Air Carriers in den USA. VistaJet Limited ist eine europäische Fluggesellschaft, die unter seinem Betreiberzertifikat Nr. MT-17 von Maltese Air 9H-registrierte Flugzeuge betreibt. VistaJet US Inc. und VistaJet Online sowie Mobile Services Limited sind Luftfahrtmakler und betreiben keine Flugzeuge. Alle im Besitz von VistaJet befindlichen und in den USA registrierten Flugzeuge werden von ordnungsgemäß lizenzierten U.S. Direct Air Carriers betrieben.

