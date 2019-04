Die Bezeichnung Ultra-HD (ultra high definition, UHD), also »ultrahohe« Bildauflösung, suggeriert eigentlich nur eine Steigerung der bisher üblichen Zahl der Bildpunkte (Pixel, picture element) pro Bild. Diese stellt jedoch nur eine Komponente des »neuen« Fernsehens dar. Es gilt nämlich folgende Zielsetzung: Ultra-HD soll dem natürlichen Sehen und Hören so nahe wie möglich kommen.

Daraus ergeben sich bezogen auf das bisherige Fernsehen die nachfolgend genannten Anforderungen:

Mehr Bildpunkte

Mehr Farben

Mehr und stärker gestufter Kontrast

Mehr Bilder pro Sekunde

Bessere Tonwiedergabe

Nachfolgend werden die »UHD-Bausteine« Auflösung und Kontrast genauer betrachtet sowie die aktuellen Technologien für Flachbildschirme aufgezeigt.

Die Bildauflösung

Jede Bildauflösung (resolution) ist durch die Zahl der in einem Bild vorhandenen Bildpunkte (picture elements, pixel) gekennzeichnet, und zwar bezogen auf das beim Fernsehen typische Bildformat 16:9 (Bildbreite zu Bildhöhe). Die Erkennbarkeit von Bilddetails und damit auch die Bildqualität nimmt mit steigender Zahl der Bildpunkte zu. Diese räumliche Auflösung (spatial resolution) gibt man in folgender Form an: Zahl der Bildpunkte pro Zeile x Zahl der Zeilen des Vollbildes. Für Ultra-HD gibt es bezüglich der Bildauflösung zwei Stufen:

UHD-1: 3840 x 2160

UHD-2: 7680 x 4320

UHD-1 weist gegenüber Full HD (FHD) die vierfache Zahl der Bildpunkte auf, während es bei UHD-2 der Faktor 16 ist (Bild 1). Aufgrund der Zahl der Bildpunkte pro Zeile bezeichnet man UHD-1 als 4k (=?4000) und UHD-2 als 8k (=?8000), wobei auch die Schreibweise 4?K und 8?K üblich ist.

In Europa ist bei Ultra HD derzeit nur die Version 4k (UHD-1) von Interesse, während in Japan und Südkorea besonders 8k (UHD-2) stark unterstützt wird. Die weiteren Betrachtungen in diesem Beitrag sind deshalb primär auf 4k bezogen.

Ein echtes (= natives) UHD-Bild liegt nur dann vor, wenn die Aufnahme der Bilder im Studio in UHD-Qualität erfolgte und sich auf dem Übertragungsweg keine Veränderungen ergeben haben. Auf der Sendeseite und/oder Empfangsseite kann durch als Skalierer (scaler) bezeichnete Funktionseinheiten jede vorgegebene Bildauflösung mit Hilfe entsprechender Algorithmen rechnergestützt quasi in jede andere Form gewandelt werden. Dabei gibt es folgende Möglichkeiten:

Hochskalieren (upscaling): In diesem Fall wird die dem Eingang des Skalierers zugeführte Bildauflösung (z.B. FHD) auf eine höhere Bildauflösung (z.B. UHD) umgesetzt.

Runterskalieren (downscaling): In diesem Fall wird die dem Eingang des Skalierers zugeführte Bildauflösung (z.B. UHD) auf eine geringere Bildauflösung (z.B. FHD) umgesetzt.

Die Skalierer auf der Empfangsseite sind stets im UHD-TV-Gerät bzw. der UHD-Set-Top-Box integriert und gewährleisten, dass immer alle Bildpunkte des UHD-Flachbildschirms angesteuert werden, also der optische Eindruck eines UHD-Bildes gegeben ist.

Flachbildschirme und ihre Technologien

Als Kenngröße für Flachbildschirme gilt die Bildschirmdiagonale. Sie bezieht sich auf das typische 16:9-Bildformat und wird üblicherweise in Zoll bzw. inch angegeben (1 inch = 1"?= 1 Zoll = 25,4?mm).

Bei der Auswahl der Bildschirmgröße sollte allerdings unbedingt die Sehschärfe des menschlichen Auges berücksichtigt werden. Sie begrenzt nämlich die Unterscheidbarkeit von Bilddetails und beträgt im Durchschnitt eine Winkelminute, also 1/21600 des Kreisumfangs. Bild 2 zeigt die jeweilige Sehschärfe für drei unterschiedliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...