Heute hat EURid seinen Jahresbericht veröffentlicht, der einen Überblick über Statistiken, Erfolge und Finanzberichte für 2018 enthält.

Die Länder mit dem größten Wachstum bei den Registrierungen waren Zypern, Portugal, Rumänien und Irland sowie Norwegen (ein EWR-Land). Portugal war bereits in 2017 das führende Land, was den Anstieg der Registrierungen angeht. Besonders hervorzuheben sind 2018 Errungenschaften wie die Partnerschaft zwischen EURid und der IACC zur Bekämpfung der Cyberkriminalität, die Initiative für sauberes Wasser in Uganda zum Ausgleich unserer CO2-Emissionen in 2017, die bis 2021 bestätigte EMAS-Registrierung und die zwischen den EU-Institutionen erzielte Einigung über die neue Verordnung zur Top-Level-Domain ".eu".

Im Vergleich zu 2017 ging die Nettogesamtzahl der Registrierungen um 130.305 (von 3.815.055 auf 3.684.750) zurück, während sich die Zahl der DNSSEC-signierten Domainnamen um 69.724 (von 443.600 auf 513.324) erhöhte.

Die Verringerung der Gesamtzahl der Registrierungen kann sowohl auf einen Rückgang der Zahl der Neuregistrierungen im Vereinigten Königreich zurückgeführt werden (hauptsächlich aufgrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU, der dazu führte, dass das Vereinigte Königreich innerhalb eines Jahres vom viertgrößten Markt für .eu auf Platz 6 zurückfiel), als auch auf die verstärkten Bemühungen von EURid, einen vertrauenswürdigen und sicheren .eu-Namensraum aufzubauen, was zur Folge hatte, dass im zweiten Halbjahr 2018 über 35.000 Domains ausgesetzt wurden.

Erfahren Sie mehr im EURid-Jahresbericht 2018.

Info über EURid

EURid ist eine gemeinnützige Organisation, die nach einer Ausschreibung und einer Ernennung durch die Europäische Kommission die TLDs .eu und .?? betreibt. EURid arbeitet zusammen mit über 700 zugelassenen Registraren und bietet Unterstützung in den 24 Amtssprachen der EU. EURid ist im Rahmen seiner laufenden Verpflichtung zur Datensicherheit seit 2013 für den Sicherheitsstandard ISO27001 zertifiziert. EURid wurde zudem bei dem System für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung der EU (EMAS) registriert, was Ausdruck seiner ökologischen Verpflichtung ist. Weitere Informationen unter: www.eurid.eu.

