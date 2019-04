Post-HV GJ 2018 (1). Am Donnerstag, dem 11.4.19, fand die HV der Österreichischen Post AG betreffend das Geschäftsjahr 2018 in der Wiener Stadthalle statt. Zur Erinnerung hier der Bericht über die vorjährige HV: https://boerse-social.at/2018/04/22/post-hv_ein_kritischer_bericht_gunter_luntsch. Über die Logistikprobleme beim Frühstück will ich nicht viele Worte verlieren, man ist auch nach Jahren beratungsresistent, auch heuer gab es das rote Absperrband, wo die Leute links und rechts Schlangen zum Kaffee bildeten, aber wegen des Bandes und des Gegenverkehrs dann nicht mehr vom Kaffee weg konnten. Selbst ich als Kaffeetrinker wollte mir das Gerangel kein zweites Mal antun. Wo es doch so leicht wäre: das Absperrband wegtun, die Leute direkt zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...