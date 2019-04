Die Familie Virtual SmartNodes (vSN) von Virtual-CPE-Produkten vereinfacht, beschleunigt und senkt die Kosten der Servicebereitstellung von SIP-Trunk, gehostetes PBX, SDN, IP-Zugang und VPN

SmartNode VoIP .. More than Just Talk!



GAITHERSBURG, Md., April 15, 2019- ein bewährter Werkshersteller von IP-Netzwerkausstattung - hat heute offiziell seine Produktlinie von virtuellen SmartNodes (vSN) für CPE-Produkte für virtualisierte Netzwerkfunktionenssoftware (VNF) bekanntgegeben.



Das "SmartNode virtual CPE"-Angebot für Hypervisor-Implementierungen vereinheitlicht SD-WAN-Service-Bereitstellungen durch einen Satz von Cloud-nativen Software-CPE-Produkten für das Herunterladen und Bereitstellen mit blanker On-Premise-Hardware - auch bekannt als Universal CPE (uCPE).



Anders als viele konkurrierende virtuellen CPE-Produkte begrenzt das Patton vSN nicht die Anzahl von registrierten Nutzern oder Sitzungen. Die Anrufkapazität kann nach Bedarf einfach auf- und abskaliert werden, mithilfe eines Floating-Lizenz-Modells, das automatisch Lizenzen aus der Cloud an SDN-Hypervisors verteilt, wann immer sie lokalisiert werden.



Die Bekanntgabe von Patton erfolgt im Zuge eines erwarteten durchschnittlichen Jahreswachstums von 45,4 %.



Mit allen Vorteilen und ohne die Leistungsbeschränkungen eines in Schrumpffolie verpackten CPE-Geräts kann das vSN mit der Patton Cloud als eine Virtual Machine (VM) aus der Ferne bereitgestellt, konfiguriert, verwaltet und beaufsichtigt werden.

Dank eines vereinfachten Betriebs, reduzierten CapEx und OpEx und einer schnelleren Servicebereitstellung sind CPEs zentrale Antriebsfaktoren für den wachsenden Bereitstellungstrend mit Netzwerkfunktionsvirtualisierung.



Zu den zurzeit angebotenen Einsatzmöglichkeiten für Smartnode NFV zählen:

VPN-Server

IPv6-zu-IPv4-Netzwerk-Gateway

IP-Zugangsrouter

Enterprise Session Border Controller (eSBC) für gehostete PBX- oder SIP-Trunk-Anwendungen

Mit einem Software-Download aus der Cloud können Hypervisor-Virtual-Machines für jede verfügbare VNF-Option von Patton umgerüstet werden, wie es die Netzwerkadministration erfordert.



>>Patton wird ein Webinar zu den Einsatzmöglichkeiten von vSN anbieten. Teilnehmer können am Webinar zur für ihren Standort praktischsten Zeit teilnehmen:



EMEA >> REGISTRIEREN (https://attendee.gotowebinar.com/register/5786256205531492875)

DI. 07.05.2019 | 11:00 MESZ





(https://attendee.gotowebinar.com/register/5786256205531492875) DI. 07.05.2019 | 11:00 MESZ AMERIKANISCHER KONTINENT >> REGISTRIEREN (https://attendee.gotowebinar.com/register/695147933021714443)

DI. 07.05.2019 | 11:00 EST





(https://attendee.gotowebinar.com/register/695147933021714443) DI. 07.05.2019 | 11:00 EST APAC >> REGISTRIEREN (https://attendee.gotowebinar.com/register/2088046646483758091)

MI. 08.05.2019 | 12:00 SGT