Berlin (ots) - Heute dürfte Adel Tawil (40) keine finanziellen Sorgen mehr haben. Nach der Auflösung seiner Band "The Boyz" ging es dem Sänger aber alles andere als gut, wie er "Guten Morgen Berlin"-Moderator Tim Koschwitz am Montag im rbb 88.8-Interview verriet:



"Meinen Eltern habe ich davon nichts erzählt, dass ich kein Geld mehr hatte. Ich hab' mich damals von meiner Ex-Freundin getrennt und hatte keine Wohnung. Ich hab' dann im Studio geschlafen und bin dann zu meinen Eltern zum Duschen gegangen. Auch nicht jeden Tag, das wär' zu auffällig gewesen. Und dann bin ich wieder zurück ins Studio und hab' da wirklich Tag und Nacht geschlafen. Es war eine sehr, sehr schwierige Zeit, aber ich bin halt drangeblieben."



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: Rundfunk Berlin-Brandenburg rbb 88.8 Chef vom Dienst Tel.: +49 (0)30 979 93-34 210 Fax: +49 (0)30 979 93-34 219 aktuell@rbb888.de