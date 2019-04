Baden-Baden (ots) - Dienstag, 16. April 2019 (Woche 16)/15.04.2019



23.25 Die Pierre M. Krause Show



SWR3 Latenight Folge 559



Mit Andi Kraus und Musik von Declan J. Donovan



Der Stuttgarter Comedian Andi Kraus feiert seit Jahren Erfolge mit seinem Comedy-Trio "Eure Mütter" - jetzt nimmt er in seiner neuen Show "Comedy Bar" mit Stars der Comedy-Szene Alltagsthemen unter die Lupe. In der Sendung begrüßt Andi Kraus ab dem 23.4. im SWR Fernsehen hochrangige Gäste aus den Bereichen Comedy, Unterhaltung und Poetry, unterstützt von seiner Band sowie der Podcasterin Kim Hoss.



Moderator Pierre M. Krause hat es geschafft - er hat tatsächlich ein Interview mit Schlagerstar Helene Fischer ergattert! Also: fast. Exklusiv in der "Pierre M. Krause Show" ein Film, der eigentlich nie gezeigt werden sollte: Ein Protokoll des Scheiterns und ein schonungsloser Blick hinter die Kulissen seiner Latenight-Show.



Musik kommt von Declan J. Donovan: Der Shooting-Star aus dem britischen Essex hatte seinen Durchbruch mit dem Song "Fallen So Young", den er für die Hochzeit seines Bruders geschrieben hat. Der Song ging durch die Decke, Donovan wurde 2017 neben Taylor Swift und Ed Sheeran als "Best Pop of 2017" gekürt und hat so prominente Fans wie Rita Ora. Im Schwarzwald-Studio präsentiert er seinen aktuellen Song "Pieces" - wie immer in der "Pierre M. Krause Show" live.



Sonntag, 21. April 2019 (Woche 17)/15.04.2019



20.15 h: Titeländerung: "Lustiger wäre schöner"



Tagestipp



20.15 "Lustiger wäre schöner" Hannes und der Bürgermeister - Sketche Mit Albin Braig und Karlheinz Hartmann



Samstag, 27. April 2019 (Woche 18)/15.04.2019



15.45 h: Sport beginnt früher, Reisetipp-Füller entfällt (wieder)!



15.45 Sport extra: 42. Porsche Tennis Grand Prix - Halbfinale



Freitag, 17. Mai 2019 (Woche 20)/15.04.2019



22.00 h: Thema beachten!



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Menschenhandel - das Geschäft mit dem Elend



