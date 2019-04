FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Fiskalregeln haben sich nach Einschätzung der Bundesbank "unbefriedigend entwickelt" und "ihre Anwendung ist kaum noch nachvollziehbar". Sie sieht deshalb Reformbedarf, um die angestrebten Ziele durchzusetzen und tatsächlich zu erreichen, heißt es im Monatsbericht April.

Die Bundesbank kritisiert, dass gerade die sehr hohen Schuldenquoten auch in den günstigen Zeiten der vergangenen Jahre vielfach kaum gesunken seien. Die Haushaltsüberwachung auf europäischer Ebene wirke offenbar nicht auf weitere Konsolidierungsschritte hin und selbst strukturelle Lockerungen blieben ungeahndet.

Ausnahmen und Ermessensspielräume beseitigen

Sie fordert, dass das mittelfristige Ziel des strukturell (annähernd) ausgeglichenen Haushalts die Fiskalpolitik stärker in die Pflicht nehmen sollte. Damit würde erreicht, dass hohe Schuldenquoten zügig sinken. Deshalb sollten zahlreiche Ausnahmen und Ermessensspielräume entfallen, lautet die Forderung. Dazu müssten Regelgrenzen strikt ausgelegt werden.

Fortschritte wären aus Sicht der Bundesbank zu erwarten, wenn die Haushaltsüberwachung auf eine klar fokussierte unabhängige Institution übertragen würde.

Wenn Ausgabenregeln eingeführt werden sollten, sollte der strukturelle Haushaltssaldo maßgebliche Größe bleiben. Er könnte in eine Ausgabenobergrenze umgerechnet werden, die die nationalen Politiker beim Haushalt einhalten müssen. Sie sollte nur für das jeweils kommende Jahr vorgegeben werden und nicht für mehrere Jahre.

Rainy-Day-Fonds eine Option, aber mit Bedingungen

Offen zeigte sich die Bundesbank für sogenannte nationale Rainy-Day-Funds, die auch bei strengeren Zielen Flexibilität im Rahmen der Regeln schaffen könnten. Allerdings wäre eine Voraussetzung dafür, dass solche Fonds besser in die Haushaltsregeln integriert werden. Vorschlag sei: Die Fonds sollten vorab mit Mitteln bestückt werden und dürften keine zusätzlichen Verschuldungsmöglichkeiten eröffnen.

Die Mittel sollten nur regelgebunden eingesetzt werden, um insbesondere unerwartete Haushaltsbelastungen abfedern zu können. Komplizierte europäische Mechanismen wären hierfür nicht erforderlich.

Sinkende Schuldenquoten als wichtiges Ziel

Als wesentliches Ziel der Budgetregeln nennt die Bundesbank einen zügigen Rückgang hoher Schuldenquoten. Dies sollte auch bei Überlegungen zu etwaigen Reformen im Vordergrund stehen und auch, wenn die Regeln etwa darauf ausgerichtet würden, staatliche Investitionen stärker zu schützen. Solche Goldenen Regeln sind mit beträchtlichen Problemen und Risiken verbunden und haben sich in der Vergangenheit häufig nicht bewährt, urteilt die Bundesbank.

Als Ausgangspunkt betont die Bundesbank, dass jeder Mitgliedstaat in der Währungsunion für seine Finanzpolitik selbst zuständig sei und deshalb auch für die Folgen verantwortlich bleiben müsse. Dabei müsse jedes Land entscheiden, ob es zu den gemeinsamen Vereinbarungen steht und diese befolgt. Die europäische Ebene könne nicht in die Haushaltspolitik eingreifen.

Eigenverantwortung statt Gemeinschaftshaftung

Dies bedeute, dass der Ausschluss von Gemeinschaftshaftung und die eigenverantwortliche Finanzierung am Kapitalmarkt wesentliche Elemente des fiskalischen Rahmens in der Währungsunion bleiben müssen. Es müsse also für jeden Mitgliedstaat notwendig bleiben, an den Finanzmärkten keine Zweifel an der Bedienung der Staatsschulden aufkommen zu lassen.

Einen wesentlichen Anreiz für solide Finanzpolitik stellten auch weiterhin potenziell steigende Risikoprämien dar. Klare und bindende Fiskalregeln könnten maßgeblich dabei helfen, Vertrauen zu schaffen und zu erhalten. Sie müssten aber umgesetzt werden, ihre Einhaltung müsse nachvollziehbar überprüft und bedarfsweise sanktioniert werden, so die Forderung der Bundesbank.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/smh/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2019 08:36 ET (12:36 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.