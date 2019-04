Im Rahmen der aktuell zahlreichen Neuemissionen am KMU-Anleihen-Markt hat sich auch der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) in den letzten Tagen an einigen Zeichnungen beteiligt (Zuteilung steht noch aus) und zudem eine Anleihe bereits neu in das Portfolio aufgenommen.

Hier finden Sie einen Überblick der Zeichnungen und den Zukauf des wichtigsten Fonds am KMU-Anleihen-Markt:

Sechs neue Zeichnungen

Neben den bereits in der vergangenen Woche berichteten Zeichnungen der neuen Katjes International-Anleihe (4,25% p.a. / WKN: A2TST9), der FCR Immobilien-Anleihe (5,25% p.a. / WKN: A2TSB1) und der Huber Automotive-Anleihe (6,00% p.a. / WKN: A2TR43) hat sich der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS auch an den Anleihen-Neuemissionen der Nordwest Industrie Group GmbH (4,50% p.a. / WKN A2GSG8), der Ferratum Capital Germany GmbH (4,25% p.a. / WKN A2TSDS) sowie der der AOC Weyhausen An der Klanze GmbH (8,95% / WKN A2TR45) mit ...

