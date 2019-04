In der Ausschreibung für ein Zentrum für Klinische Forschung mit einer Fördersumme von 40 Millionen Euro über zehn Jahre hat der Stiftungsvorstand der Else Kröner-Fresenius-Stiftung den Antrag der TU Dresden für ein "Else Kröner-Fresenius-Zentrum für Digitale Gesundheit" ausgewählt.

Das Zentrum ist eine gemeinsame Initiative der Dresdner Hochschulmedizin mit den Fakultäten Elektrotechnik und Informationstechnik, der Fakultät Informatik der TU Dresden sowie außeruniversitärer Partner. Damit biete sich nach Angaben ...

