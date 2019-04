Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 27.05.2019 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2019-04-15 / 15:07 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft Berlin Wertpapier-Kenn-Nr.: 576 790 ISIN: DE0005767909 Einladung zur Hauptversammlung Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Montag, dem 27. Mai 2019, um 10.00 Uhr im Estrel Convention Center, Sonnenallee 225, 12057 Berlin-Neukölln, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. I. *Tagesordnung* 1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 mit dem Lagebericht, des Vorschlags des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats* Die vorgenannten Unterlagen sind vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.fhw-neukoelln.de im Bereich Investor Relations unter der Rubrik Hauptversammlung abrufbar. Die Unterlagen sowie ein erläuternder Bericht zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB liegen während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme für die Aktionäre aus. 2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018 in Höhe von 3.680.000,00 EUR zur Zahlung einer Dividende von 1,60 EUR je nennwertloser Stückaktie auf das in 2.300.000 Stückaktien eingeteilte Grundkapital zu verwenden. 3. *Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. 4. *Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. 5. *Neuwahl von drei Aufsichtsratsmitgliedern* Zwei Vertreter der Anteilseigner, Herr Gunther Müller und Herr Alf Geßner, legten ihre Mandate zum 31.12.2018 nieder. Auf Antrag des Vorstands wurden Frau Dr. Tanja Wielgoß und Herr Uwe Scharnweber gerichtlich zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt. Ihre Amtszeit als gerichtlich bestellte Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 27.05.2019. Mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 27.05.2019 endet turnusmäßig auch die Amtszeit von Herrn Stefan Preidt. Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 des Aktiengesetzes und § 4 Abs. 1 des Drittelbeteiligungsgesetzes in Verbindung mit § 10 Abs. 1 der Satzung aus vier Mitgliedern der Anteilseigner und zwei Mitgliedern der Arbeitnehmer zusammen. Die vier Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner sind von der Hauptversammlung zu wählen. Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Vertreter der Anteilseigner für die satzungsgemäße Amtszeit, also bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt, folgende Personen zu wählen: a) *Stefan Preidt, Wandlitz* Leiter des Bereichs Vertrieb Berlin der Vattenfall Wärme Berlin AG, Berlin Lebenslauf Jahrgang 1965 Abschluss Diplom-Ingenieur Technische Universität Berlin Beruflicher Werdegang 1994 - Berliner Kraft- und Licht 1999 (Bewag)-AG, Berlin Mitarbeiter in den Bereichen 'Dienstleistungen - Konzepte' und 'Dienstleistungen - Geschäftskunden' 1999 - Berliner Kraft- und Licht 2000 (Bewag)-AG, Berlin Leiter des Bereichs 'Dienstleistungen im Geschäftskundenvertrieb' 2000 - Berliner Kraft- und Licht 2004 (Bewag)-AG, Berlin Leiter des Bereichs 'Abwicklung und Bilanzkreismanagement' im Geschäftskundenvertrieb 2004 - Vattenfall Europe Berlin AG & 2008 Co. KG, Berlin Leiter des Bereichs 'Energiebeschaffung und -bepreisung' standortübergreifend Berlin / Hamburg 2008 - Vattenfall Europe Sales GmbH, 2010 Berlin Leiter des Bereichs 'Prozess- und Qualitätsmanagement' standortübergreifend Berlin / Hamburg 2010 - Vattenfall Europe Wärme AG, 2013 Berlin (nunmehr: Vattenfall Wärme Berlin AG, Berlin) Leiter der Abteilung 'Vertriebssteuerung' standortübergreifend Berlin / Hamburg Handlungsbevollmächtigter seit Vattenfall Europe Wärme AG, 01/2014 Berlin (nunmehr: Vattenfall Wärme Berlin AG, Berlin) Leiter des Bereichs Vertrieb Berlin Prokurist Herr Preidt ist seit Februar 2014 Mitglied des Aufsichtsrats der Fernheizwerk Neukölln AG. b) *Uwe Scharnweber, Wandlitz* Mitglied der Geschäftsführung der Vattenfall Europe New Energy GmbH, Berlin Leiter des Bereichs Fernwärmesystem der Vattenfall Wärme Berlin AG, Berlin Lebenslauf Jahrgang 1968 Abschluss Diplom-Kaufmann Technische Universität Berlin Beruflicher Werdegang 1997 - 2002 VEAG Vereinigte Energiewerke AG, Berlin Trainee/Controller im Bereich Controlling/Finanzen 2002 - 2006 Vattenfall Europe AG, Berlin (nunmehr: Vattenfall GmbH, Berlin) Strategischer Controller 2006 - 2010 Vattenfall Europe Wärme AG, Berlin (nunmehr: Vattenfall Wärme Berlin AG, Berlin) Leiter Controlling Wärme standortübergreifend Berlin / Hamburg 2011 - 2013 Vattenfall Europe Wärme AG, Berlin (nunmehr: Vattenfall Wärme Berlin AG, Berlin) Head of Generation and Germany Controlling Heat standortübergreifend / international Prokurist 2014 - 2018 Vattenfall Wärme Berlin AG, Berlin Head of Business Control BU Heat Berlin Prokurist Seit 04/2012 Vattenfall Europe New Energy GmbH, Berlin Mitglied der Geschäftsführung Seit 01/2019 Vattenfall Wärme Berlin AG, Berlin Leiter des Bereichs Fernwärmesystem Prokurist Herr Scharnweber ist seit Januar 2019 Mitglied des Aufsichtsrats der Fernheizwerk Neukölln AG. Herr Scharnweber ist Mitglied des Aufsichtsrats/Kontrollgremiums folgender Gesellschaft: Bewag Pensionskasse, Berlin (Mitglied des Aufsichtsrats) c) *Dr. Tanja Wielgoß, Berlin* Vorsitzende des Vorstands der Vattenfall Wärme Berlin AG, Berlin Lebenslauf Jahrgang 1972 Abschluss Dr. phil. and Docteur des lettres Universität Friedrich Schiller, Jena Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris Beruflicher Werdegang 2001 - 2005 Roland Berger Strategy Consultants, Hamburg Competence Centres Transportation and Public Services Project Manager 2005 - 2008 BDF - Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften, Berlin (German Airlines' Association) Geschäftsführerin 2008 - 2014 A. T. Kearney Strategy Consulting, Berlin Transportation, Travel, Infrastructure Practice (TTI) Partner and Managing Director Head of Aviation EMEA (Europe, Middle East, Africa) Coordinator Transformation & People Strategy (Germany, Austria, Switzerland) Chair EMEA Women Consultant Network (EWN) 2014 - 2018 Berliner Stadtreinigungsbetriebe AöR, Berlin Vorsitzende des Vorstands Seit 03/2019 Vattenfall Wärme Berlin AG, Berlin

