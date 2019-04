FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur S&P Global hat die Bonität der Deutschen Lufthansa AG auf BBB von BBB- hochgestuft. Die Fluggesellschaft habe sich in den vergangenen zwei Jahren trotz eines schwierigen Umfelds operativ gut entwickelt, begründete S&P den Schritt.

Lufthansa werde das EBITDA bei 4,5 bis 5 Milliarden Euro im Jahr stabilisieren, den Schuldenstand niedrig halten und einen ausreichenden freien Cashflow generieren, was die Widerstandsfähigkeit des Unternehmen in einem möglichen Abschwung in der Luftfahrt erhöhen werde.

Der Ausblick sei stabil, da die Airline von einem beständigen Wachstum der Passagierzahlen profitieren und weitere Kosten einsparen werde.

April 15, 2019

