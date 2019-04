Berlin (ots) - BILD-Kanal ist für alle Kunden des IPTV-Anbieters verfügbar / Breaking News live auf waipu.tv



BILD gibt es jetzt auch im Fernsehen: In Kooperation mit waipu.tv sind ab sofort eigenproduzierte Videos und Bewegtbildformate der BILD-Gruppe über IPTV erstmals in einem TV-Kanal zu empfangen. BILD ist auf allen mobilen und stationären Endgeräten, wie Fernsehern, über WLAN und Mobilfunk verfügbar und kann auch im EU-Ausland gesehen werden. Das neue Bewegtbildangebot von BILD steht allen Kunden von waipu.tv schon ab dem kostenlosen TV-Paket zur Verfügung. Über waipu.tv können insgesamt über 100 TV Sender und über 1.500 Inhalte auf Abruf gesehen werden.



Ob Nachrichten, spektakuläre Doku-Highlights, der Politik-Talk DIE RICHTIGEN FRAGEN, Promi-News, die VIP-Show BILD BOXX oder Test- und Technikberichte von AUTO BILD und COMPUTER BILD: die Zuschauer von BILD auf waipu.tv werden rund um die Uhr bestens informiert und unterhalten.



Der Kanal von BILD bietet jederzeit Video-Inhalte aus Politik, News, Promis, Lifestyle, Auto, Technik, Reportagen & Dokus sowie History. Diese acht verschiedenen Themenfenster folgen keinem starren Sendeplan, sondern rotieren und wechseln sich zeitlich ab, jeder Zuschauer erhält innerhalb dieser seinen eigenen, automatisch zusammengesetzten Videostream. Der EPG (Electronic Program Guide) auf waipu.tv informiert über das tägliche Angebot von BILD. Zusätzlich können Nutzer einzelne Videos gezielt über die Mediathek von waipu.tv abrufen.



Bei BILD auf waipu.tv sind die Zuschauer immer aktuell informiert: Zu besonderen Nachrichtenlagen wird BILD das laufende Programm für Live-Schalten unterbrechen können. Auch die Politik-Talkshow DIE RICHTIGEN FRAGEN steht bei BILD auf waipu.tv jeden Montagmorgen ab 8.00 Uhr live bereit.



Julian Reichelt, BILD Chefredakteur: "BILD kommt jetzt auf alle Bildschirme. Ab sofort kann unser attraktives, journalistisches Video-Angebot rund um die Uhr auch in TV-Qualität gesehen werden. So erreichen wir über waipu.tv neue Zielgruppen. Mit Breaking-News-Sendungen können wir unsere Zuschauer bei waipu.tv bei aktuellen Ereignissen jederzeit auch live an den TV-Screens informieren."



"Unser Anspruch und Antrieb ist es, Fernsehen in die digitale Zukunft zu führen und es auch für junge Nutzer wieder zeitgemäß zu präsentieren und attraktiv zu halten", so Michael Marberg, Head of New-TV Partnerships bei der EXARING AG. "Fernsehen ist für waipu.tv weit mehr als klassische TV-Kanäle im linearen Fernsehen. waipu.tv vereint das Beste aus der digitalen Video-Welt und Fernsehen und bietet der digitalen Video-Welt eine TV-Heimat."



Mehr Informationen zu BILD auf waipu.tv unter: https://waipu.tv/bild sowie https://on.bild.de/waiputv



OTS: BILD newsroom: http://www.presseportal.de/nr/56001 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_56001.rss2



Pressekontakt: Friedrich Kabler Axel Springer SE Tel: + 49 (0) 30 25 91-7 76 25 friedrich.kabler@axelspringer.de