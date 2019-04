Für die Depotstruktur macht es Sinn, dass bei einem DAX-Inliner der kleine Gewinn mitgenommen, und stattdessen in einen anderen mit selber Laufzeit, aber höherer unterer Schwelle getauscht wird. Zudem werden vier Stoppkurse angehoben, beim deutlich im Plus liegenden Cyan-Schein deutlich in die Gewinnzone. Von Stefan Mayriedl

Den vollständigen Artikel lesen ...