Woche 16/19 Dienstag, 16.04.



Bitte Beginnzeikorrekturen beachten:



5.35 Die Erkenntnisjäger Revolutionäre der Physik Deutschland 2014



6.20 Einstein - Genie und Superstar



( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeikorrekturen beachten: 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.35 Entscheidende Momente der Geschichte Einstein und die Bombe Frankreich 2017



( weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeikorrekturen beachten: 13.35 Wunder der Wissenschaft Schleimige Invasion und leuchtendes Moos Großbritannien 2017



( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeikorrekturen beachten: 15.50 Leschs Kosmos Bakterien außer Kontrolle? Der Mikrokosmos rüstet auf Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 16.15 Uhr wie vorgesehen )







Bitte Beginnzeikorrekturen beachten: 17.20 Leschs Kosmos Mythos Geschlecht Was Männer und Frauen wirklich unterscheidet Deutschland 2018



( weiterer Ablauf ab 17.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeikorrekturen beachten: 20.55 War of Thrones - Krieg der Könige Der verrückte König (1392-1453) Frankreich 2018



21.40 War of Thrones - Krieg der Könige Das Heiratsspiel (1461-1483) Frankreich 2018



22.25 War of Thrones - Krieg der Könige Die Macht der Frauen (1515-1558) Frankreich 2018



23.10 Mysterien des Mittelalters Die Schlacht am Jordan Großbritannien 2017



23.55 Mysterien des Mittelalters Die Totenschädel von Dornach Großbritannien 2017



0.40 heute journal



1.05 Terra X Superbauten 2 - Wettlauf zum Himmel Deutschland 2012



1.50 Terra X Superbauten 2 - Säulen für die Ewigkeit Deutschland 2012



2.35 Terra X Superbauten 2 - Wahnsinn und Visionen Deutschland 2012



3.35 ZDFzeit Superbauten der Geschichte: Kreml Deutschland 2018



4.00 ZDFzeit Superbauten der Geschichte: Der Reichstag Deutschland 2018



( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )







