Strasbourg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Im Anschluss an den Dokumentarfilm "The clock is ticking - Das Brexit-Drama" zeigt ARTE am Dienstag, 16. April ab 21.45 Uhr ein Gespräch mit EU-Chefunterhändler Michel Barnier.



Michel Barnier, Chefunterhändler für die 27 EU-Mitgliedsstaaten in den Austrittsverhandlungen mit Großbritannien, gewährte dem belgischen Filmemacher Alain de Halleux für seinen Dokumentarfilm "The clock is ticking - Das Brexit-Drama" exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Brexit-Verhandlungen: 18 Monate lang konnte der Filmemacher den EU-Chefunterhändler durch die EU-Austrittsverhandlungen begleiten. Im Anschluss an die Ausstrahlung des Dokumentarfilms beantwortet Michel Barnier auf ARTE die Fragen von Emilie Aubry.



Dienstag 16. April um 20.15 Uhr auf ARTE: "The clock is ticking - Das Brexit-Drama" (ARTE/RTBF/VRP, 94 Min.) Um 21.45 Uhr: Gespräch mit Michel Barnier



Beide Programme stehen in der ARTE-Mediathek www.arte.tv:



"The clock is ticking - Das Brexit-Drama" ist bereits online und wird bis 31. Mai 2019 abrufbar sein. Das Gespräch mit Michel Barnier wird nach der TV-Ausstrahlung bis zum 16. Mai 2019 zur Verfügung stehen.



OTS: ARTE G.E.I.E. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/9021 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_9021.rss2



Pressekontakt: Gabriele Dasch / gabriele.dasch@arte.tv / Tel: +33 3 90 14 21 56 / @ARTEpresse