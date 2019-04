New York - An der Wall Street haben sich die Anleger nach den Kursgewinnen vom Freitag wieder etwas zurückgehalten. Zum Wochenstart drückten Verluste bei den Aktien von Goldman Sachs auf die Stimmung, so dass der US-Leitindex Dow Jones Industrial im frühen Handel am Montag um 0,15 Prozent auf 26'372,94 Punkte nachgab. Eine Flaute im Finanzmarkthandel hatte der führenden Investmentbank des Landes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...