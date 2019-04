Vöcklamarkt (ots) - BlueSky Energy stellt auf der ees - Electrical Energy Storage in München den neuen Gewerbespeicher GREENROCK Business vor. Nach den bewährten Speichersystemen für private Anwendungen bringt das österreichische Unternehmen mit GREENROCK Business nun eine Speicherlösung für Industrie- und Agrarbetriebe auf den Markt. Dieser Speicher basiert auf sicherer und umweltfreundlicher Salzwassertechnologie.



Der neue Gewerbespeicher GREENROCK Business von BlueSky Enery ist ein notstromfähiges System mit skalierbaren Speicherkapazitäten von 30 bis 270 Kilowattstunden. Wie alle GREENROCK-Speichersysteme basiert es auf sicherer und umweltfreundlicher Salzwassertechnologie und besteht durchgehend aus ungiftigen und nachhaltigen Materialien. Das System wird anschlussfertig geliefert und verfügt über ein intelligentes Energie-Management-System.



Einfache und durchgehend sichere Installation



Die Entwickler von BlueSky Energy haben beim GREENROCK Business besonders großen Wert auf eine einfache und schnelle Installation vor Ort gelegt. Bis zu drei Batteriemodule lassen sich platzsparend übereinanderstapeln. Ein besonderer Vorteil des umweltfreundlichen Salzwasserspeichers liegt darin, ihn direkt in einer Garage, Lager- oder Produktionshalle platzieren zu können, da aufgrund des pH-neutralen Elektrolyten in den Batterien keinerlei zusätzlichen Baumaßnahmen für einen besonders ausgestatteten Batterieraum notwendig sind.



GREENROCK Business kommt bereits in Bauernhöfen, Hotels und Schulen in Österreich, Schweden und der Schweiz zum Einsatz. Jörg Müller, Leiter einer Schule im schweizerischen Kanton Zürich ist von der Sicherheit des Systems überzeugt: "Für unsere Schule mit Kindergarten wollen wir keinerlei Kompromisse in Bezug auf Sicherheit und Umweltverträglichkeit eingehen. Wir haben uns deshalb mit voller Überzeugung für einen GREENROCK Salzwasserstromspeicher mit intelligentem Energiemanagement entschieden".



Aktives Lastmanagement dank intelligentem Energie-Management-System



Neben dem Gewerbespeicher GREENROCK Business präsentiert BlueSky Energy sein intelligentes Energie-Management-System auf der ees München. Das System steuert und überwacht die Energieflüsse über eine mobile App und ermöglicht darüber hinaus die Optimierung des Eigenverbrauchs. So lassen sich Wärmepumpen, Wallboxen oder Warmwasserboiler in das System einfach integrieren. Die intelligente und vorausschauende Steuerung sorgt dafür, dass energieintensive Verbraucher erst gestartet werden, wenn genügend Sonnenenergie vorhanden ist. Das GREENROCK Energie-Management-System ist auch als Stand-Alone-Lösung erhältlich, um die Energieflüsse einer Solaranlage zu analysieren. Dank dieser Daten können Installateure einen nachgerüsteten Speicher auf das PV-System abstimmen.



BlueSky Energy auf der ees in München



The Smarter Europe findet vom 15. -17. Mail 2019 in der Messe München statt. Intersolar und ees sind Teil dieser Großmesse. BlueSky Energy präsentiert seine neuesten Produkte am Stand 118 in Halle C2



Unternehmensprofil



BlueSky Energy bietet mit GREENROCK - Der Salzwasser Stromspeicher - die sicherste und umweltfreundlichste Gesamtlösung, Strom zu speichern. Der stationäre Energiespeicher basiert auf Salzwassertechnologie. Die Zelle ist nicht brennbar, nicht explosiv, nicht giftig und absolut wartungsfrei. Überall dort wo sich Menschen und Tiere aufhalten, ist Sicherheit ein großes Thema. Private Hausbesitzer, Unternehmen, Schulen und landwirtschaftliche Betriebe wollen kein Risiko bezüglich Brand- oder Explosionsgefahr eingehen. Standard-Speicherlösungen von fünf bis 30 Kilowattstunden für private Anwendungen (GREENROCK Home), gewerbliche Speicherlösungen von 30 bis 270 Kilowattstunden (GREENROCK Business) und eigens abgestimmte Projektlösungen bis zu mehreren hundert Kilowattstunden sind mit GREENROCK möglich. Energietechniker und Installateure schätzen die einfache Plug&Play-Lösung des GREENROCK Systems. Die umweltfreundliche Salzwassertechnologie wird von unterschiedlichen Stellen in Bund und Ländern gefördert.



Das Erfolgsprodukt GREENROCK - Der Salzwasser Stromspeicher - inklusive Energie Management System (EMS) bietet weitere Vorteile. Verschiedene Energieerzeuger, wie BHKW, Generatoren, Photovoltaik, Windkraft, werden in das EMS eingebunden. Durch die Integration eines Heizstabes erzeugt es Warmwasser aus überschüssiger Energie. Ebenfalls lassen sich die Ladestation für das E-Auto oder eine Wärmepumpe einfach in GREENROCK EMS einbinden.



Die private Hausenergie-Intelligenz wird auf einer integrierten Web-Plattform über Handy, PC oder Tablet angezeigt und kann von dort flexibel gesteuert werden. Inselbetrieb, Einbindung unterschiedlicher Erzeuger und gezielte Steuerung von vordefinierten Verbrauchern sichern gegen eventuelle Netzausfälle ab und machen unabhängig. BlueSky Energy ist ein Komplettanbieter für Energiespeicherlösungen. Er wurde 2012 gegründet. Seither hat er über 400 Projekte erfolgreich abgewickelt. Das Unternehmen agiert international mit Standorten in Österreich, Belgien und den USA/Idaho. BlueSky Energy legt Wert auf sichere und umweltfreundliche Lösungen und hält enge Kooperationen mit führenden Universitäten und Forschungseinrichtungen.



Produkte: GREENROCK Home - Der Salzwasserspeicher für Ihr zu Hause GREENROCK Home Die Heimspeicherlösung mit sicherer und umweltfreundlicher Salzwassertechnologie.



Das notstrom- und inselfähige System ist von 5 kWh - 30 kWh skalierbar. Es basiert, wie alle GREENROCK Systeme auf sicherer und umweltfreundlicher Salzwassertechnologie und besteht durchgehend aus ungiftigen und nachhaltigen Materialen. Das System wird anschlussfertig geliefert und verfügt über ein intelligentes Energie-Management-System. Link: http://www.bluesky-energy.eu/greenrock/



GREENROCK Business



Die gewerbliche Speicherlösung mit sicherer und umweltfreundlicher Salzwassertechnologie für Industrie und Agrarbetriebe.



Das notstrom- und inselfähige System ist von 30 kWh - 270 kWh skalierbar. Es basiert, wie alle GREENROCK Systeme auf sicherer und umweltfreundlicher Salzwassertechnologie und besteht durchgehend aus ungiftigen und nachhaltigen Materialen. Das System wird anschlussfertig geliefert und verfügt über ein intelligentes Energie-Management-System.



