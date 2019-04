Die Türkei braucht Investitionen, doch die Regierung sitzt die Krise weiter aus. Wer auf die Missstände hinweist, kann schonmal nachts die Polizei vor der Tür stehen haben.

Der Istanbuler Fußballverein Besiktas ist für zwei Dinge bekannt: Die Lautstärke seiner Fans - mit 141 Dezibel halten sie den Weltrekord im Fußballstadion, das ist lauter als der Start eines Düsenjets. Und zweitens für ihre Feindschaft zum Präsidenten Erdogan. Beim Spiel gegen Kontrahenten Basaksehir in Istanbul am vergangenen Wochenende kam beides zusammen: In ohrenbetäubender Lautstärke brüllten die Fans: 'Imamoglu'na Mazbatayi Ver' - "Gib Imamoglu die Wahlurkunde!"

Imamoglu heißt der Sieger der Bürgermeisterwahl in Istanbul von vor zwei Wochen. Bisher aber konnte der CHP-Politiker sein Amt noch nicht antreten. Die Regierungspartei AKP verlangte zunächst eine Neuauszählung der Stimmen und jetzt sogar eine Wiederholung der Wahl.

Weil der Ökonom Mustafa Sönmez den Fangesang auf Twitter verbreitete, stand spätnachts die Polizei vor seiner Tür und nahm ihn fest. Präsidentenbeleidigung lautete der Vorwurf. Sönmez ist inzwischen wieder auf freiem Fuß, doch das Beispiel zeigt, wie angespannt die Lage in der Türkei gerade ist. Vergangene Woche stand auch der Chef von HSBC Türkei vor Gericht. Er hatte ein Video verbreitet, in dem er Erdogan mit Hitler verglichen hatte. Immerhin wurde er freigesprochen. Seit vergangenen Sommer gilt eine Verordnung, dass verklagt werden kann, wer sich kritisch über den Zustand der türkischen Wirtschaft äußert.

Die Regierungspartei AKP weiß, dass die Schlappe bei den Kommunalwahlen vor zwei Wochen wirtschaftliche Gründe hat. Die Inflation liegt bei 19 Prozent. Einzelne Güter, vor allem Lebensmittel sind aber viel stärker gestiegen - das sorgt für Unzufriedenheit vor allem bei den anatolischen Stammwählern. Am Montag wurden außerdem die neuesten Arbeitslosenzahlen veröffentlicht: Sie sind mit 14,7 Prozent so hoch wie noch nie seit Regierungsbeginn der AKP 2002. Die Jugendarbeitslosigkeit notiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...