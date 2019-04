DAX zu Wochenbeginn ohne Schwung, Daimler erneut unter Beobachtung

Zu Beginn der neuen Handelswoche zeigte sich der DAX nur wenig bewegt und verharrte im Bereich der psychologisch wichtigen 12.000-Punkte-Marke.

Das war heute los. Rund um Ostern stehen hierzulande zwei Wochen mit jeweils nur vier Handelstagen an. Offenbar haben sich einige Investoren schon jetzt eine kleine Auszeit gegönnt. Allerdings sind es auch die allgemeinen Marktunsicherheiten wie das Brexit-Chaos und die Handelsstreitigkeiten, die keine allzu positive Stimmung an den Börsen aufkommen lassen wollen. Entsprechend konnte sich der DAX am heutigen Montag kaum von der 12.000-Punkte-Marke lösen.

Das waren die Tops & Flops. Einen besonders guten Tag erwischte heute dagegen die Wirecard-Aktie (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060). Diese konnte zeitweise einen Kurssprung von fast 5 Prozent hinlegen. Der Zahlungsabwickler aus Aschheim bei München setzte damit seine jüngste Achterbahnfahrt fort. Die vergangenen Tage haben gezeigt, dass es für die Wirecard-Aktie auch schnell wieder steil nach unten gehen kann. Der thyssenkrupp-Aktie (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001) verschaffte ein positiver Analystenkommentar in der Spitze immerhin ein Plus von etwas mehr als 2 Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...