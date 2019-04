Stuttgart (ots) -



Livesendung "Eröffnung Bundesgartenschau Heilbronn" am Mittwoch, 17. April 2019, 11 bis 13 Uhr im SWR Fernsehen



SWR Moderator Michael Antwerpes berichtet von der feierlichen Eröffnung der Bundesgartenschau (BUGA) in Heilbronn durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsident Winfried Kretschmann. "Blühendes Leben" lautet das Motto dieser BUGA und - eine Besonderheit des Projektes - das Gelände wird schon während der Ausstellungszeit bewohnt. Damit soll nicht nur eine neue urbane Parklandschaft gewonnen werden, sondern auch ein Stadtquartier entstehen, das auf Nachhaltigkeit, ökologische Standards und ein vielfältiges soziales Miteinander setzt. Michael Antwerpes stellt den Geschäftsführer der BUGA Heilbronn, Hanspeter Faas, vor, spricht mit Oberbürgermeister Harry Mergel über das neue Ausstellungsgelände und zeigt erste Eindrücke von den Angeboten der BUGA 2019. Die Sendung "Eröffnung Bundesgartenschau Heilbronn" ist am Mittwoch, 17. April 2019, von 11 bis 13 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen.



Traditionelle Gartenausstellung und neue Stadt-Impulse



Park- und Erholungsräume, Gärten und Blumenschauen, Seen und großzügige Auenlandschaften am Neckarufer bilden von Mittwoch, 17. April bis Sonntag, 6. Oktober 2019 die Kulisse der Bundesgartenschau in Heilbronn. Auf fast 40 Hektar tauchen die Besucherinnen und Besucher in Natur- und Pflanzenwelten ein, erfahren Wissenswertes rund um Gartenthemen und erhalten die Möglichkeit, sich mit Expertinnen und Experten auszutauschen. Ein vielfältiges Rahmenprogramm rundet das Angebot ab.



Der Moderator



Moderator Michael Antwerpes gehört zu den prominentesten Moderatoren des SWR Fernsehens. Als Sportmoderator ist er regelmäßig im SWR Fernsehen und in der ARD zu erleben und als Quizmaster in der Ratesendung "Sag die Wahrheit".



