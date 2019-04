Das US-Justizministerium wird den Bericht von Sonderermittler Mueller zur Russlandaffäre voraussichtlich am Donnerstag veröffentlichen. Doch einige Passagen sind geschwärzt.

Das US-Justizministerium wird den Bericht von Sonderermittler Robert Mueller zur Russlandaffäre voraussichtlich am Donnerstag veröffentlichen. Das teilte das Ministerium an diesem Montag mit. Justizminister William Barr hatte in der vergangenen Woche angekündigt, dass einige Teile des Berichts geschwärzt sein werden. Barr betonte aber, in dem Bericht werde es zusätzliche farbliche ...

