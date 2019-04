Der Chefvolkswirt der Baader Bank spricht im Interview über die Party an den Börsen, einen drohenden globalen Abschwung und das letzte Pulver der Notenbanken.von Benjamin Summa Herr Halver, momentan genießen die Anleger die verlängerte Party an den Börsen, die nach dem Ausverkauf Ende letzten Jahres erst einmal weiterzugehen scheint. Sind Sie auch in Feierlaune? Nach dem apokalyptischen vierten Quartal 2018 hat uns wieder die Realität, die im Übrigen gar nicht so schlecht ausschaut, eingeholt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...