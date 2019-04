Ein verheerendes Feuer hat die weltberühmte Pariser Kathedrale verwüstet. Doch bereits jetzt finden sich zahlreiche Unterstützer, Notre-Dame wiederaufzubauen.

Die französische Milliardärs-Familie Pinault hat 100 Millionen Euro für den Wiederaufbau der bei einem Feuer verwüsteten Pariser Kathedrale Notre-Dame versprochen. Das kündigte der Geschäftsmann François-Henri Pinault in einer Mitteilung an, aus der die Nachrichtenagentur AFP in der Nacht zum Dienstag zitierte. Er und sein Vater François Pinault hätten entschieden, dass die Familien-Holding Artemis den Betrag ...

