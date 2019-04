An der Fachmesse Fruit Logistica in Berlin präsentierte sich Fred® einem internationalen Publikum, ein hervorragender Rahmen für die weltweite Markteinführung dieser neuen Birnensorte, die mit einer Nomination für den internationalen Innovationswettbewerb ausgezeichnet wurde. Birne FRED®. Foto © Agroscope Die geschmackvolle, knackige Birne Fred® hat an der...

