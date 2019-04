Am 12. April hätte Großbritannien offiziell aus der EU ausscheiden sollen. Doch die Briten haben einen zweiten Aufschub bis Herbst dieses Jahres erhalten. Das haben die größten Banken zu der Verlängerung zu sagen.Es ist ein wirres Hin und Her. Seit Monaten versucht Premierministerin Theresa May, sich mit der Opposition über einen angemessenen EU-Austritt zu einigen. Doch vergebens. Nun haben die Briten von den verbliebenen 27 EU-Staaten eine zweite Verlängerung bis zum 31. Oktober erhalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...