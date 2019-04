Fragen Sie doch einmal einen Atomkraftwerk-Befürworter, ob er dauerhaft in einem komfortablen Einfamilienhaus direkt am schönen Rhein vor den Kühltürmen des AKW Leibstadt wohnen will. Oder fragen Sie einen AKW-Gegner, ob er sein Zelt während der Ferien unter einer schnurrenden Vestas V112 Windkraftanlage aufstellen möchte. Beide werden nicht gerade vor Begeisterung überschnappen. So ist der Mensch: Er hat immer gerne den Fünfer und das Weggli. Aber in der Natur und in der Wirtschaft gibt es leider beides nie zusammen.

Am 28.3. 2019 jährte sich, unbemerkt von der Tagespresse, die erste richtig grosse Reaktorkatastrophe zum vierzigsten Mal. Im Kraftwerk Three Mile Island im US-amerikanischen Harrisburg/PA kam es aus einer Mischung menschlichen und technischen Versagens unbeabsichtigt zur Kernschmelze. Radioaktives Gas in Form von Krypton85 mit einer Halbwertszeit von über 10 Jahren entwich, und wurde von den Anwohnern eingeatmet. Als Physikstudent war ich damals kritisch gegenüber der Atomkraft eingestellt. Weil ich die Endlagerung radioaktiver Abfälle für eine Zeitbombe hielt. Dennoch sollte ich später als Strahlenschutzbeauftragter am Inselspital arbeiten, weil ich die friedliche Nutzung der Kernenergie in der Forschung für unverzichtbar erachtete.

Bei mir hat der Wind nicht gedreht, aber viele Menschen sind nach zwei Super-GAUs (Tschernobyl 1986 und Fukushima 2011) vor allem wegen möglicher Fernwirkungen radioaktiver Katastrophen beunruhigt und wünschen einen Ausstieg aus der Stromerzeugung durch Kernenergie. Das ist zu respektieren. Das "Wie" des Ausstiegs gibt dabei den Tarif durch.

Kehrtwende

Ein halbes Jahr vor Fukushima stimmte der Deutsche Bundestag noch einer "Betriebsjahreverlängerung" von sieben Atommailern und einer "Strom-Mengenerhöhung" für die anderen zehn deutschen Atommailer zu. Ein Tag nach Fukushima kam jedoch umgehend die Kehrtwende. Der Ausstieg wurde jetzt beschleunigt durchgesetzt, und trotz verbreiteter Skepsis gelang es durch eine Breitseite von Lenkungsabgaben und ...

