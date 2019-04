Das Hausverwaltungsunternehmen Sienna Senior Living Inc. (ISIN: CA82621K1021, TSX: SIA) schüttet eine monatliche Dividende (April) in Höhe von 0,0765 kanadischen Dollar (CAD) aus. Damit bleibt die Dividende gegenüber dem Vorquartal unverändert. Auf das Jahr hochgerechnet werden insgesamt 0,92 CAD ausgezahlt. Das entspricht einer Dividendenrendite in Höhe von 4,95 Prozent beim aktuellen Börsenkurs von 18,56 CAD (Stand: 15. April 2019). Sienna ...

