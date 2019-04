Übergeordnet steckt der Dow Jones Banken Index noch immer in einem intakten Abwärtstrend fest, allerdings hat sich die charttechnische Situation seit Ende Dezember und einem Test der Unterstützungszone von 360 Punkten merklich entspannt. Seit Jahresanfang konnte der Banken Index in der Spitze gut 26 Prozent an Boden wieder gut machen, hängt allerdings seit Januar in einer Seitwärtsphase und aktuell am gleitenden Durchschnitt EMA 200 (rote Linie) fest. Auffällig hierbei, ist die seit Oktober letzten Jahres frappierende Ähnlichkeit zu einer inversen SKS-Formation, die dazugehörige Nackenlinie verläuft um 460 Zählern und ist blau dargestellt. Können US-Banken in den kommenden Handelstagen nach Vorlage ihrer Quartalszahlen weiter positiv ...

Den vollständigen Artikel lesen ...