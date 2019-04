The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA L5PC XFRA XS0984200617 LEASEPLAN 13/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1089859505 VESTEDA FIN. 14/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3BE9 LB.HESS.THR.CARRARA04O/16 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4J01 LB.HESS.-THR. 0513B/023 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5MR3 LB.HESS.THR.CARRARA04Q/18 BD02 BON EUR N

CA A8R2 XFRA US040114HB90 ARGENTINA 2019 P1 BD02 BON USD N

CA AZ5F XFRA US053332AU69 AUTOZONE INC. 16/19 BD02 BON USD N

CA O3AA XFRA XS0424787926 ONTARIO PROV. 09/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0424860947 GAZ CAPITAL 09/19 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS0638544840 PORTERBR.RAIL F.11/19 MTN BD02 BON GBP N

CA LM9A XFRA XS0919401751 LA MONDIALE 13-UND.FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS0982644774 TURK.IS BK 13/19 MTN REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1055321993 CN CITIC BK I.14/UND. FLR BD02 BON USD N

CA CC0A XFRA XS1057307487 CCCI 14/19 MTN BD02 BON EUR N

CA ZENA XFRA XS1057929645 ZENITH BANK 14/19 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1069539374 DIAGEO FIN. 14/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1394989849 SUNSHINE LIFE INS 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1397027605 FINLD 16/19 MTN REGS BD02 BON USD N

CA XFRA DE000HV5LWJ6 UC-HVB CRELINO 19 BSKT BD03 BON EUR N