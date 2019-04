Stellantriebe verfügen bereits heute oft über eine umfangreiche Betriebsdatenerfassung: Sie speichern beispielsweise die Schalthäufigkeit, Motorlaufzeit, Temperaturen, Vibrationen, Drehmomente, Warnmeldungen und Störungen. Diese Daten geben Auskunft über die Belastungen, denen ein Stellantrieb und die zugehörige Armatur während ihrer Lebenszeit ausgesetzt sind. "Bislang wurden diese Daten in der Praxis fast ausschließlich von unserem Service mit einer speziellen Software ausgewertet", erläutert Thomas Knecht, Service Direktor beim Stellantriebs-Hersteller Auma. Mit der kostenlosen und auf Microsoft Azure basierenden Auma Cloud können nun auch Anlagenbetreiber selbst diese Daten nutzen.

Das System analysiert die Informationen vom Stellantrieb und stellt diese dem Anwender in übersichtlicher Form zur Verfügung: Wichtige Kennzahlen wie zum Beispiel die Verfügbarkeit des Stellantriebs (Uptime) und die Anzahl der Vollhübe der Armatur (Full Stroke Equivalent) werden berechnet und versetzen den Betreiber in die Lage, sich selbstständig ein Bild über den Zustand seiner Stellantriebe und Armaturen zu machen. So lassen sich Instandhaltungsmaßnahmen auf Basis der tatsächlichen Belastungen planen. Als Web-Applikation läuft die Cloud-Lösung in allen gängigen Browsern und benötigt keine Installation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...