Haag - VAT hat im ersten Quartal 2019 deutlich weniger umgesetzt als im Vorjahr. Rückläufig war auch der Auftragseingang. Das Unternehmen sieht aber Signale, dass der Tiefpunkt des aktuellen schwachen Zyklus erreicht sein könnte. Für das zweite Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatz zwischen 125 und 135 Millionen Franken.

Der Umsatz sank im ersten Jahresviertel 2019 gegenüber der Vorjahresperiode um rund 35 Prozent auf 127,7 Millionen Franken, wie der Ostschweizer Vakuumventil-Hersteller am Dienstag mitteilte. Damit lag der Wert am oberen Ende der am März veröffentlichten Guidance für das erste Quartal von 120 bis 130 Millionen.

Der Auftragseingang brach um fast 41 Prozent auf 127,8 Millionen ein. Gegenüber dem vierten Quartal 2018 (134 Millionen) hat der Auftragseingang um 5,0 Prozent abgenommen.

Die sogenannte Book-to-bill-Ratio (Verhältnis Auftragseingang zum ...

