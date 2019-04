Wenn es um die Ahndung von Sanktionsverstößen geht, machen die US-Behörden ernst - das erfährt nun auch Unicredit. Wegen angeblicher illegaler Geschäfte mit Iran und anderen Ländern muss die Großbank viel Geld zahlen.

Vorwürfe wegen Sanktionsverstößen kommen die italienische Großbank Unicredit und ihre deutsche Tochter Hypovereinsbank in den USA teuer zu stehen. Insgesamt habe der Finanzkonzern eine Zahlung in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar (1,2 Mrd Euro) akzeptiert, teilte das Finanzministerium am Montag mit.

Durch den Vergleich mit US-Behörden sowie der Notenbank Fed würden Ermittlungen wegen verbotener Geschäfte von Unicredit-Gesellschaften ...

