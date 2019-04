Sidley Austin LLP freut sich bekanntgeben zu dürfen, dass Tai-Heng Cheng und Simon Navarro der Firma in ihrer New Yorker Niederlassung als Partner bzw. Berater beigetreten sind. Sie kommen von Quinn Emanuel Urquhart Sullivan, LLP, wo Dr. Cheng die internationalen Schiedsverfahren in New York leitete. Als leitender Fachmann für Schiedsverfahren wird Dr. Cheng dazu beitragen, das Wachstum und Entwicklung von Sidleys internationalen Schiedsverfahren zu steuern. Zuvor war er ordentlicher Professor für Rechtswissenschaften an der New York Law School und war als Co-Direktor des Institute for Global Law, Justice and Policy tätig. Dr. Cheng lebt in New York, wird angesichts des internationalen Rahmens seiner Tätigkeit jedoch auch in Asien und Europa tätig sein.

"Tai ist ein leistungsfähiger Fachmann für Schiedsverfahren und Prozessanwalt mit grenzübergreifender, fachübergreifender Praxis. Gemeinsam mit Simon wird er das umfassende Wissen unseres Teams ergänzen, wenn wir unsere Mandanten dabei unterstützen, sich in dem komplexen Netzwerk aus Regeln und Verträgen zurechtzufinden, die für den Handel gelten", sagte Yvette Ostolaza, internationale Co-Leiterin der Praxis für Schiedsverfahren von Sidley und Mitglied der Vorstandsausschüsse der Firma. "Zu einem Zeitpunkt, da Unternehmen immer häufiger Schiedsverfahren anstrengen, um Streitigkeiten beizulegen, freuen wir uns besonders, dass unsere weltweiten Ressourcen für Schiedsverfahren in New York einem der wichtigen Zentren für Schiedsverfahren international weiter ausgedehnt werden."

Dr. Cheng spricht sowohl Englisch als auch Mandarin fließend; der Schwerpunkt seiner Praxis liegt auf dem internationalen Handel und auf Verfahren zwischen Investoren und Staaten. Er hat Siege im neunstelligen Bereich in prominenten Angelegenheiten in Asien, New York und Europa errungen. Beispielsweise berichtete das Wall Street Journal, dass Dr. Cheng einen herausragenden Sieg im Verfahren Vantage vs. Petrobras errungen hat, einem Schiedsverfahren beim International Centre for Dispute Resolution. Dem Mandanten wurden daraufhin 622 Millionen USD plus 15,2 Prozent Zinseszinsen zugesprochen. Als fähiger Prozessanwalt und angesehener Berater hat Dr. Cheng Mandanten auch bei Prozessen, Untersuchungen und Angelegenheiten des staatlichen Vollzugs weltweit vertreten.

Herr Navarro ist ein erfahrener Anwalt für Schiedsverfahren und Prozesse. Der Schwerpunkt seiner Praxis liegt auf der Vertretung von Mandanten bei Schiedsverfahren mit hohem Wert sowie komplexen kommerziellen Angelegenheiten und Investitionsverträgen. Er bringt aus seiner Arbeit in Lateinamerika und Spanien beträchtliche Erfahrung mit und besitzt die Zulassung als Rechtsanwalt in den USA und in Spanien. Herr Navarro ist in verschiedensten Branchen tätig, darunter Energie, Versicherungen, Banking, Fusionen und Übernahmen, Bauwesen und Infrastruktur. Er spricht fließend Spanisch.

"Tai ist bekannt als bewährter Berater; er verfügt über ein weltweites Netzwerk aus Beziehungen und kann auf eine Geschichte erfolgreich gewonnener Verfahren zurückblicken", sagte Sam Gandhi, Managing Partner der New Yorker Praxis von Sidley und Mitglied des Vorstands der Firma. "Tai und Simon sind erfahrene Berater mit einmaligen Kenntnissen internationaler Rechtssysteme. Mit ihrer Einstellung können wir die enorme Dynamik ausbauen, die wir in unserem New Yorker Büro in Bereichen der Praxis beobachten können, die für unsere Mandanten wertvoll und von entscheidender Bedeutung sind."

Die Mandanten von Dr. Cheng kommen aus vielen Branchen, darunter Energie und Infrastruktur, Pharma, Immobilien, Produktion und Finanzdienstleistungen. Er berät zu Tätigkeiten und Projekten in Bereichen wie Handel und Einkaufsvereinbarungen bis hin zur Lizenzierung geistiger Eigentumsrechte, behördlichen Untersuchungen, Wirtschaftskriminalität, Insolvenzen und Immobilienentwicklung.

Dr. Cheng fungierte ferner als Obmann oder stellvertretender Obmann des Schiedsgerichts bei mehr als einem Dutzend Schiedsverfahren in großen internationalen Schiedsinstitutionen in mehreren Kontinenten und ist Mitglied von Schlichtungsgremien in Nordamerika, Europa und Asien.

Sidley beschäftigt 2000 Anwälte in 20 Büros weltweit und ist eine erstklassige Rechtsberatung für Mandanten aus verschiedensten Branchen. Folgen Sie Sidley auf Twitter @SidleyLaw.

