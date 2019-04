Der Onlinehändler Zalando hat zum Jahresauftakt besser abgeschnitten als erwartet. Das Unternehmen rechnet für das erste Quartal mit einem bereinigten operativen Gewinn im einstelligen Millionenbereich, wie Zalando am späten Montagabend mitteilte. Analysten waren bislang laut einer vom Konzern zusammengestellten Schätzung im Schnitt von einem Verlust von 10 Millionen Euro ausgegangen. Im Vorjahr hatte Zalando mit 0,4 Millionen Euro gerade noch so die Gewinnschwelle erreicht. Die Aktie schnellte zu Handelsbeginn um acht Prozent nach oben.

Umsatz und Bruttowarenvolumen entsprächen hingegen den Prognosen, hieß es weiter. Das Umsatzwachstum schätzten die Analysten im Schnitt auf 15,2 Prozent. Beim Bruttowarenvolumen, das die Gesamtausgaben von Kunden sowohl für Waren von Zalando als auch für solche aus dem Partnerprogramm umfasst, war bislang von den Experten ein Anstieg von im Mittel 23 Prozent erwartet worden.

Die Indikation des Online-Modehändlers sei positiv, schrieb Analyst Volker Bosse von der Baader Bank in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er lobte vor allem den erwarteten operativen Gewinn, da die Jahresauftakt-Quartale wegen der von Rabatten geprägten Monate Januar bis März traditionell verlustbringend seien.

Finanzvorstand David Schröder zeigte sich zufrieden. Die Ergebnisse bestätigten den Jahresausblick, erklärte er. Zalando erwartet früheren Angaben zufolge ein Umsatzplus am unteren Ende der Spanne von 20 bis 25 Prozent. Den bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sieht der Konzern bei 175 bis 225 Millionen Euro, was im günstigsten Fall wieder deutlich mehr wäre als 2018. In der Mitte der Spanne würde das operative Ergebnis um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zulegen. Die Zahlen für das erste Quartal will Zalando am 2. Mai vorlegen.

Zalando hatte zuletzt Probleme mit der Profitabilität. Neben hohen Investitionen litt der Onlinehändler im vergangenen Jahr wie andere Modehändler auch unter dem heißen Sommer und damit verbundenen vollen Lagern. Das Unternehmen musste Kunden hohe Rabatte gewähren, um die Ware loszuschlagen. Der Nettogewinn wurde 2018 mit 51,2 Millionen Euro fast halbiert. Zweimal musste Zalando seine Ziele senken.

Auch für 2019 hat Zalando hohe Investitionen angekündigt. 300 Millionen Euro sind vorgesehen, nach knapp 280 Millionen Euro 2018. Die Mittel sollen vor allem in den Ausbau der Logistik, deren Automatisierung sowie in Technologie gesteckt werden. Dabei setzt der Modehändler verstärkt auf seine Plattformstrategie. Die Partnerprogramme, mittels denen Markenanbieter ihre Produkte auf der Zalando-Plattform direkt an Kunden verkaufen können, will der Berliner Konzern weiter ausbauen./nas/tav/fba

