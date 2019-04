Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa anlässlich des unerwartet schwachen operativen Ergebnisses im ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Analyst Daniel Roeska spricht in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einem weiteren Test der Geduld der Anleger und der Kommunikation des Managements mit dem Finanzmarkt./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-04-16/09:31

ISIN: DE0008232125