++ Wall Street benötigt Impuls, um Rallye fortzusetzen ++ Mehr Optimismus bei Wiederbelebung in China ++ Brexit-Prozess muss vorangebracht werden ++ DE30-Bullen können sich über 12.000 Punkte-Marke halten ++Der marktbreite S&P 500 erlebte am Montag im vorbörslichen Handel keine großen Überraschungen, hatte aber direkt zur US-Eröffnung mit etwas Abwärtsdruck zu kämpfen. Nachmittags wurde bei der 2.900 Punkte-Marke ein Tagestief erreicht, bis zum Schlusskurs konnten die Verluste jedoch so gut wie wieder ausgeglichen werden. Alle drei großen US-Aktienindizes schlossen flach, mit maximalen Verlusten in Höhe von -0,1%. Das Stimmungsbild verschlechterte sich vor allem kurzzeitig durch die präsentierten Ergebnisse von Goldman Sachs für das erste Quartal 2019, da die ...

