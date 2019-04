Die britische Investmentbank Barclays hat BMW nach einer Informationsveranstaltung in Chicago auf "Overweight" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Analystin Dorothee Cresswell betonte in einer am Dienstag vorliegenden Studie mehrere ermutigende Entwicklungen für den Autobauer. Anders als in Europa und den USA halte das Wachstum des Premium-Segments in China an. Dazu habe das Management positive Signale bezüglich der geplanten Kostensenkungen gesendet, und auch der gemeinsame Mobilitätsdienst mit Konkurrent Daimler sowie die Kooperation im Bereich Autonomes Fahren seien begrüßenswert./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2019 / 09:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2019 / 09:53 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-04-16/09:53

ISIN: DE0005190003