Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigte sich gestern kaum bewegt und pendelte sich direkt am Jahreshoch in enger Handelsspanne seitwärts ein, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht. Die Bullen würden sich damit in Lauerstellung halten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...