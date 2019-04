Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag im frühen Handel an die Gewinne vom Vortag angeknüpft. Zum positiven Start haben laut Händlern vor allem gute Vorgaben aus China beigetragen. Während die Wall Street am Vorabend ein wenig den Schwung vermissen liess, ging es am Morgen in Asien mehrheitlich bergauf. Als Grund für die positive Entwicklung machten Marktteilnehmer dort weitere Hoffnung auf Fortschritte bei den globalen Handelsstreitigkeiten aus.

Neue Impulse könnten im Tagesverlauf zudem von der in den USA weiter voranschreitenden Berichtssaison kommen. Nach dem Mittag werden dort die Zahlen von Johnson & Johnson und der Bank of America erwartet. Letztere rundet den Reigen der jüngsten Resultate aus dem US-Bankensektor ab. Die Schweizer Banken werden ihre Quartalszahlen nächste Woche präsentieren.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt um 09.15 Uhr 0,34 Prozent auf 9'546,48 Punkte. Der breite Swiss Performance ...

