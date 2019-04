Itzehoe (ots) - Mehr als 500 unabhängige Vermögensverwalter (UAM) gibt es in Deutschland. Und der Stärkste von ihnen sitzt in Itzehoe: Die TOP Vermögensverwaltung AG aus der Viktoriastraße landete im UAM-Report von Finanzresearch mit der Note "Hervorragend" unangefochten auf Platz eins. "Ein wahrer Ritterschlag", freut sich Jörg Wiechmann, Vorstandsvorsitzender der TOP AG.



Finanzresearch ist ein Informationsdienstleister aus München, die Basis für den aktuellen Report waren die Bilanzen des Jahres 2017. Bewertet werden die Top 100 der deutschen Vermögensverwalter gemessen an der Höhe der erzielten Provisionen. Die Kriterien sind Marktposition, Transparenz im Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern, Krisenresistenz und Unternehmenserfolg. Die TOP AG kam auf 4,67 von 5 möglichen Punkten und Studienleiter Professor Dr. Frank W. Mühlbradt stellte fest: Das Itzehoer Unternehmen agiere "schon lange überzeugend mit Bestwerten bei der Transparenz sowie auch bei der Krisenresistenz".



Der Gesamtvergleich im UAM-Report sei für die Branche einzigartig, betont Wiechmann. Schon oft erhielt die TOP AG Preise im Depot-Contest oder für das Management einzelner Fonds - doch eine solche Würdigung für das Unternehmen als Ganzes und seine Stärke habe es noch nicht gegeben. Großer Dank gebühre deshalb der gut 30-köpfigen Belegschaft, sagt der Vorstandschef: "Ein solcher Erfolg kann nur gelingen, wenn ein gesamtes Team Hand in Hand daran arbeitet."



