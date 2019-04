Amelia von IPsoft als einzige Lösung in allen 10 Kriterien mit "differenziert" bewertet



Frankfurt, Deutschland und New York (ots/PRNewswire) - IPsoft, der weltweit führende Anbieter im Bereich Enterprise-KI (www.ipsoft.com), wurde in der Marktstudie 'The Forrester New Wave: Standalone Chatbots for IT Operations, Q2 2019' als Leader eingestuft. Für den jetzt veröffentlichten Bericht wurden die Lösungen von acht ausgewählten Unternehmen analysiert. Forrester New Wave befand außerdem, dass IPsoft das Anbieterfeld mit stabilen Chatbot-Features für IT-Operations anführt und die beste Wahl für Unternehmen ist, die sich auf die Einführung kognitiver Technologien festlegen wollen.



Amelia von IPsoft führend bei der Einsatzbereitschaft im IT-Betrieb



Für die Auswertung wurden 10 Bewertungskriterien zugrunde gelegt. Laut Bericht sind "vorkonfigurierte (Out-of-the-Box) Workflows, Sprache, Intent Models und Integrationen speziell für Anwendungsfälle im Bereich des IT-Betriebs die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale für Leader in diesem Bereich". Weiter heißt es in dem Bericht: "Mit einer Sammlung granularer, vorkonfigurierter Workflows und Sprachmodellen für den IT-Betrieb, detaillierten Reports, einer Automatisierungsplattform und umfassendem Sprachtraining ist Amelia von IPsoft führend in puncto Einsatzbereitschaft im IT-Betrieb". Ebenso schreibt Forrester Research im Marktbericht: "Mit den Features zur Workflow-Automatisierung und zur aktiven Sprachentwicklung stellt IPsoft eine ideale Lösung für diejenigen zur Verfügung, die sich erweiterte Funktionalitäten wünschen, beispielsweise die Erstellung von Workflows für komplexe Helpdesk-Interaktionen".



Für die Forrester New Wave Marktstudie 'Standalone Chatbots for IT Operations, Q2 2019', wurden die acht besten aufstrebenden Anbieter ('emerging vendors') anhand der folgenden 10 Kriterien bewertet: Chatbot Learning, Chatbot Automation, Architektur und Integrationen, Chatbot Readiness, Entwicklung und Bereitstellung von Tools, Entwicklung und Sicherheit, Bot Management, Anbieterpositionierung, Roadmap und Marktstrategie. Weitere Informationen zum Forrester New Wave Bericht 'Standalone Chatbots for IT Operations' finden Sie hier: https://info.ipsoft.com/the-forrester-new-wave.



IPsoft innerhalb weniger Monate zwei Mal von Branchenanalysten als Leader positioniert



"In einem Zeitraum von weniger als sechs Monaten wurden wir von zwei unabhängigen Branchenanalysten, der Everest Group und Forrester, als Leader positioniert. Zuerst von der Everest Group im Rahmen des Marktreports 'Conversing with AI - Intelligent Virtual Agents (IVA) Market Report 2019' und jetzt in der Forrester New Wave Evaluierung 'Standalone Chatbots for IT Operations, Q2 2019'", freut sich Chetan Dube, Gründer und CEO von IPsoft, und betont: "Das zeigt, dass IPsoft führend ist, wenn es darum geht, transformative Geschäftsvorteile und Mehrwert für unsere Kunden zu bieten. Immer mehr Unternehmen wollen KI und Automatisierung nutzen, um ihre Organisationen und Kundenerlebnisse zu verbessern. Daher sind wir stolz auf unsere Auszeichnung als Leader."



Über IPsoft



IPsoft (www.ipsoft.com) ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Enterprise Artificial Intelligence, Autonomic Computing, kognitiven Lösungen, die auf Künstlicher Intelligenz basieren und Entwickler von Amelia, der "menschlichsten KI" im Markt (www.amelia.com). In einer Marktstudie der Everest Group zu Intelligent Virtual Agents (erschienen Dez. 2018), wurde Amelia als beste von 10 getesteten Lösungen bewertet. Amelia verfügt über die Fähigkeit, selbstständig zu lernen, in natürlicher Sprache zu interagieren und sich kontinuierlich zu verbessern. Durch den Einsatz von Amelia realisieren Unternehmen echte Wettbewerbsvorteile, darunter niedrigere Betriebskosten, höhere Kundenzufriedenheit und erhöhte Mitarbeiterproduktivität.



Als erstes Unternehmen hat IPsoft eine digitale End-to-End Automatisierungsplattform für die Bereitstellung von Shared Enterprise Services auf den Markt gebracht: 1Desk (www.ipsoft.com/1desk). Durch die Verknüpfung eines dialogfähigen Frontends (Amelia) mit sämtlichen Backend-Systemen automatisieren Unternehmen mit 1Desk Geschäftsprozesse für Mitarbeiter und Kunden. So profitieren Anwender von schnellen Lösungen, zufriedenen Benutzern, Compliance-konformen Prozessen und erheblichen organisatorischen Einsparungen.



Der Hauptsitz von IPsoft ist in New York City, die deutsche Niederlassung befindet sich in Frankfurt am Main. Weltweit hat IPsoft Niederlassungen in 15 Ländern und betreut mehr als 550 global führende Unternehmen aus den Bereichen Finanzen und Versicherungen, Telekommunikation, Healthcare, Hospitality, Gaming und Produktion sowie mehr als die Hälfte der weltweit größten IT-Dienstleister.



