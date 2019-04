Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) verzeichnete zum Wochenstart zunächst Verluste, so die Analysten der Helaba.Per Handelsschluss habe jedoch ein leichtes Plus zu Buche gestanden. Ein Anstieg des ZEW-Saldos der Konjunkturerwartungen könnte heute jedoch belasten. Das technische Bild bleibe zudem getrübt. Sollte der Unterstützungsbereich 164,25/32 unterschritten werden, drohe ein Rückfall bis zum Tief vom 19. März bei 163,63. Selbst ein Test des markanten Tiefs vom 1. März bei 162,42 könne dann nicht mehr ausgeschlossen werden. Erste Widerstände würden die Analysten bei 165,07 und an der 21-Tagelinie lokalisieren, die heute bei 165,38 verlaufe. Die Trading-Range liege zwischen 164,10 und 165,10. ...

