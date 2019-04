Als Maschinenbau- und Handelsunternehmen bietet Amis, Zuzenhausen, seinen Kunden nach eigener Auskunft konstruktive und pragmatische Lösungen mit neuen und gebrauchten Maschinen und Anlagen mit kurzen Liefer- und Reaktionszeiten. Zum Leistungsspektrum gehören darüber hinaus Überarbeitung, Modernisierung, zusätzliche Dienstleistungen und kundenspezifische Sonderlösungen. 1995 wurde durch den Erwerb der Firma Zerma Zerkleinerungsmaschinenbau in Radebeul das Know-How im Bereich der Kunststoffzerkleinerung erweitert und ausgebaut. "2007 war der bisherige Höhepunkt unserer Firmengeschichte", so Thomas Ottenthal. Um ausreichend Raum für das vielfältige Sortiment für die Kunststoff- und Holzindustrie zu schaffen, zog Amis als erstes Unternehmen in das neue Gewerbegebiet Schlangenbruch in Zuzenhausen in einen 6.500 m² großen Neubau ein. Eine Vergrößerung des Unternehmens auf ein inzwischen 60-köpfiges Team war unabdingbar. Seit 8. Januar 2007 verkauft Amis von seinem Standort Zuzenhausen aus Neumaschinen von Zerma sowie komplett überholte Gebrauchtmaschinen aller gängigen Hersteller, um nahezualle kundenspezifischen Bedürfnisse aus der Spritzguss-, Blasform-, Tiefzieh-, Extrusionsund Recyclingindustrie erfüllen zu können. Das Maschinenprogramm umfasst Beistellmühlen, Schneidmühlen mit Arbeitsbreiten bis 2,4 m, Feinmühlen, Brikettierpressen, Ein- und Mehrwellenshredder sowie die dazugehörige Peripherie wie Förderbänder, Absauganlagen, Metalldetektoren/-separatoren, Feingutabscheider, Überbandmagnete, Zick-Zack-Sichter. Für die Zerkleinerung von Produktionsabfällen sind neben Schneidmühlen, wie zum Beispiel den Maschinen aus der GSE-, GSC- und GSH-Baureihe, vor allem durchsatzstarke Zerkleinerer wie der großdimensionierte ZXS von Zerma gefragt, der mit seinem Rotordurchmesser von 750 mm für starke Beanspruchungen und Dauerbetrieb entwickelt wurde. Um speziellen Kundenanforderungen aus der Kunststoff- und Holzindustrie gerecht zu werden, konzipiert AMIS auch ganze mehrstufige Zerkleinerungsanlagen. Amis hat Ersatz- und Verschleißteile für Maschinen aller gängigen Hersteller, die in teilweise kürzester Zeit ab Lager lieferbar sind. Auf Wunsch können die Service-Techniker des Unternehmens mit speziell ausgerüsteten Servicefahrzeugen Ersatz- und Verschleißteile vor Ort montieren und auch Wartungen, Fehlerdiagnosen und kleine Reparaturen durchführen. In der mit Spezialwerkzeugen ausgestatteten Werkstatt können komplizierte Zerkleinerungsmaschinen repariert, alte Anlagen modernisiert oder notwendige Teile neu gefertigt werden. Die qualifizierten AMIS-Mitarbeiter verfügen über jahrelange Erfahrung mit den verschiedenen Maschinentypen und im Schneidmühlenbau. Dabei werden selbstverständlich nicht nur Maschinen, die bei AMIS verkauft wurden, überholt. Zerkleinerung auch schwieriger Materialien Immer mehr Firmen entdecken das Potenzial, das im effizienten Recycling steckt, für sich. Damit sich Recycling wirklich rechnet, müssen die besonderen Anforderungen jedes einzelnen Kunden und der zu zerkleinernden Materialien berücksichtigt werden. Darauf hat sich Amis spezialisiert. Im firmeneigenen Versuchszentrum, dem sogenannten "Technikum", können Kunden die optimale Maschine für ihre individuellen Anforderungen testen und bei Bedarf umbauen lassen. So bietet Amis wirtschaftliche Problemlösungen nicht nur für die unterschiedlichsten Kunststoff- und Holzabfälle, sondern auch für die Zerkleinerung "schwieriger" Materialien wie zum Beispiel massive Extruderkuchen oder glasfaserverstärkte Kunststoffe. Während Thomas Ottenthal heute den Vertrieb und die Technik leitet, hat Anette Stork ein wachsames Auge auf alle Finanzen und Zahlen des Unternehmens. Als mittelständisches Unternehmen sieht sich die Geschäftsführung beim Thema Nachhaltigkeit in der Verantwortung, auch für die Gesellschaft. "In der eigenen Landwirtschaft ist daher der Anbau von unbehandeltem, ungespritztem und natürlich gutem Korn im Kraichgau selbstverständlich", so Thomas Ottenthal. Für das 25-jährige Firmenjubiläum ließ er ein unbehandeltes, ungespritztes und nur mit den besten, natürlichen Zutaten verwendetes "Amis Jubiläumsbrot" mit diesem Kraichgaukorn kreieren. Feierlichkeiten zum Jubiläum und Auftritt auf der K Vom 09. - 12. Mai 2019 soll nun das 25-jährige Firmenjubiläum groß gefeiert werden. Mitarbeiter, Freunde und Geschäftspartner sind dazu herzlich eingeladen. Der Höhepunkt wird der "Tag der offenen Tür" am 12. Mai 2019 darstellen, zu dem alle Interessierten herzlich eingeladen sind. Im Oktober 2019 folgt der große Jubiläumsauftritt von Amis auf der K-Messe in Düsseldorf, die weltweit bedeutendste Messe der Kunststoff- und Kautschukindustrie. Hier werden weit über 230.000 Fachbesucher aus über 100 Ländern erwartet. Auf der Landingpage bekommen Interessierte einen Einblick über die letzten 25 Jahre.

