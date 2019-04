Die Eröffnung am Dienstag in Frankfurt brachte einen deutlichen Anstieg und der DE30 durchbrach den Widerstand bei 12.050 Punkten, um in der Folge ein 6-Monatshoch zu erreichen. Der deutsche Leitindex bewegt sich in einem steilen Aufwärtstrendkanal und die obere Grenze liegt derzeit leicht über 12.200 Punkten. Händler werden sich auf die nächsten Wirtschaftsberichte konzentrieren: ZEW-Konjunkturerwartungen aus Deutschland (11:00 Uhr) und US-Industrieproduktion (15:15 Uhr).

