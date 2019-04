San Francisco (ots) -



Seal Software, Spezialist für intelligente Vertragsanalyse, und die in Frankfurt am Main ansässige Anwaltskanzlei TPR Legal, einer der führenden deutschen Anbieter von innovativen, technologieunterstützten Rechtsdienstleistungen, gaben heute eine Partnerschaft für die deutschsprachigen Märkte bekannt. TPR Legal und Seal kündigten außerdem eine Entwicklungspartnerschaft an, deren Gegenstand die Entwicklung deutschsprachiger Legal-Tech-Lösungen auf Basis der Seal-Technologie sein wird.



Der Entscheidung vorausgegangen waren eine umfassende Marktanalyse des deutschen Angebots an Vertragsanalyse-Lösungen, sowie ein Hackathon, in Zuge dessen sich TPR Legal von der Leistungsfähigkeit und den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Seal-Technologie überzeugen konnte.



TPR Legal ist als Hybrid aus Kanzlei und IT-/Beratungsunternehmen Lösungsanbieter der neuen Art im Rechtsmarkt. Als Beratungsunternehmen begleitet TPR Legal Rechtsabteilungen und Kanzleien bei der Entwicklung und Umsetzung der Legal Operations Funktion. Als Kanzlei unterstützt TPR Legal Rechtsabteilungen und Kanzleien durch Outsourcing von Rechtsdienstleistungen.



TPR Legal wird durch die Nutzung der Seal-Plattform in der Lage sein, seine Mandanten durch umfassende Vertragsanalysen bei einer Vielzahl von Transaktionen zu unterstützen, von der strategischen Beschaffung bis hin zu komplexen Fusionen und Übernahmen. Zusätzlich zur Vertragsanalyse wird TPR Legal Analysewerkzeuge für deutschsprachige Inhalte entwickeln. Die erste Lösung von TPR Legal, die auf der Seal-Technologie aufbaut, wird für die Analyse von deutschen Geheimhaltungsvereinbarungen (NDAs) entwickelt. Der deutsche NDA Insight Accelerator von TPR Legal wird den bestehenden englischsprachigen NDA Accelerator von Seal ergänzen.



"Wir haben den Markt für Vertragsanalyse in Deutschland in den letzten drei Jahren intensiv evaluiert und das zunehmende Innovationstempo mit Interesse beobachtet", sagte Felix Rackwitz, Managing Director von TPR Legal. "Ende letzten Jahres haben wir dann einen Legal AI Hackathon mit Seal durchgeführt. Dabei stand für uns im Vordergrund, die Technologie und die Einsatzmöglichkeiten noch besser zu verstehen. Der Hackathon und die "hands-on" Mentalität waren hierfür eine sehr gute Gelegenheit. Die Leistungsfähigkeit der Seal-Technologie ist beeindruckend. AI wird ein entscheidender Faktor dafür sein, wie Verträge in Zukunft analysiert werden".



"Ich freue mich, das Unternehmen TPR Legal als Kunden und Partner in der Seal-Familie begrüßen zu dürfen", sagte Ulf Zetterberg, Mitgründer und CEO von Seal Software. "Wir haben bisher in Deutschland beachtliche Erfolge erzielt, und wir sind zuversichtlich, dass die Partnerschaft mit einem Partner wie TPR Legal, die die einzigartige Mischung aus juristischer Kompetenz, technischem Fachwissen und operativer Erfahrung besitzt, uns helfen wird, unser Wachstum in der größten Volkswirtschaft Europas weiter zu beschleunigen."



Der deutschsprachige NDA Insight Accelerator von TPR Legal wird voraussichtlich im dritten Quartal 2019 auf dem Marktplatz der Seal-Plattform verfügbar sein.



Über TPR Legal



TPR Legal ist als Hybrid aus Kanzlei und IT-/Beratungsunternehmen Lösungsanbieter der neuen Art im Rechtsmarkt. Wir stehen für eine hocheffiziente Bearbeitung von standardisierbaren Aktivitäten bei Transaktionen, großen Gerichts- und Massenverfahren. Als Beratungsunternehmen begleiten wir Rechtsabteilungen und Kanzleien bei der Entwicklung und Umsetzung der Legal Operations Funktion. Hierbei kombinieren wir langjährige Managementexpertise in Professional Services Firms mit ausgeprägter, praktischer Erfahrung im Rechtsmarkt. Wir optimieren Abläufe, reduzieren Komplexität und liefern technologieunterstützte Lösungen. Weiter Informationen finden Sie auf der Webseite TPR Legal unter www.tpr-legal.com.



Über Seal Software



Seal Software ist der führende Anbieter von Vertragsdiscovery und Vertragsanalyse. Mit den Technologien für maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung von Seal, können Unternehmen Verträge jeglicher Art in ihren Netzwerken finden, schnell verstehen, welche Risiken oder Chancen in ihren Verträgen verborgen sind, und sie in einer zentralen Datenbank ablegen. Mit Hauptsitz in San Francisco und globaler Geschäftstätigkeit befähigt Seal Unternehmen auf der ganzen Welt, Umsatzchancen zu maximieren, Kosten zu senken und Risiken im Zusammenhang mit Vertragsdokumenten, Systemen und Prozessen zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Seal Software unter www.seal-software.com.



